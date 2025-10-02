Cuba y Namibia consolidan las relaciones de cooperación bilateral (+post)

La I Sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Namibia es resultado de un memorando de entendimiento certificado en 2024 y se efectuó desde el 29 de septiembre hasta el 1 de octubre

Agencia Cubana de Noticias

2 octubre, 2025 - 10:32am

Durante la reuniones se lograron establecer bases sólidas con vistas a una colaboración sostenible. (Fotos: ACN)

Representantes de Cuba y la República de Namibia firmaron el miércoles, en La Habana, cuatro documentos que consolidan las relaciones de cooperación, durante la clausura de la I Sesión de la Comisión Intergubernamental entre ambos países.

Los acuerdos rubricados fueron el protocolo de la I Sesión de la Comisión Intergubernamental, la alianza para el intercambio de información, reconocimiento mutuo y desarrollo de proyectos entre el Consejo Regulatorio de Medicamentos del Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Namibia y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Cuba.

También fueron refrendados el plan de acción del informe firmado entre la Universidad de Ciencias Informática (UCI) y la Universidad Nacional de Namibia (UNAN), y el convenio entre la empresa Cubadeportes S.A. y el Ministerio de Educación, Deporte, Juventud, Arte y Cultura del estado africano para la contratación de entrenadores de alto nivel en diferentes disciplinas.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior (Mincex), expresó que estas resoluciones simbolizan la decisión de ambos gobiernos y pueblos para trabajar en conjunto con solidaridad y respeto.

Destacó que durante la reuniones se lograron establecer bases sólidas con vistas a una colaboración sostenible, y se identificaron oportunidades concretas dirigidas a incrementar el intercambio comercial y que contribuyan al desarrollo socioeconómico de las dos naciones.

Cuba y Namibia aprobaron 23 estrategias de asociación, que impulsarán la actividad en diversos sectores.

Selma Ashipala-Musavyi, titular de Relaciones Internacionales y Comercio de Namibia, expresó que estos días de conversaciones han sido una conquista para ambas delegaciones, y argumentó que se reflejó la intención de continuar con el legado del líder namibio Sam Nujoma y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Puntualizó que a partir de este momento lo más importante es llevar a la práctica todas las ideas surgidas en el encuentro y que se evidencien los resultados en las personas.

Durante la realización de cuatro subcomisiones dedicadas a la construcción, salud, biotecnología y deporte se aprobaron 23 estrategias de asociación, que impulsarán la actividad en diversos sectores.

La I Sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Namibia es resultado de un memorando de entendimiento certificado en 2024 y se efectuó desde el 29 de septiembre hasta el 1 de octubre.

Está previsto que la próxima cita tenga lugar en el país africano en el año 2027. 

Participaron en la jornada de cierre otros representantes del Mincex y de organismos nacionales, así como miembros del equipo que acompaña a la titular de Relaciones Internacionales y Comercio.

RELACIONADO CON:

Agencia Cubana de Noticias

Texto de Agencia Cubana de Noticias

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025