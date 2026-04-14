Primero de mayo en Cuba: Defender la Patria desde cada trinchera

Los desfiles se efectuarán a partir del 20 de abril en comunidades y consejos populares, y el 1ro. de mayo en las cabeceras municipales y provinciales

El 2 de mayo la CTC prevé la realización del Evento internacional de solidaridad con Cuba y el inicio del Simposio Internacional de Trabajo Sindical. (Foto: Luis Jiménez Echevarría)

Como muestra de la unidad que alberga el pueblo cubano, heredero de las proezas del movimiento sindical, la celebración del 1ro. de mayo se desarrollará en un contexto de recrudecimiento del bloqueo imperialista y de amenazas contra la nación, y honrará al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio.

En conferencia de prensa, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión organizadora del XXII Congreso de la CTC, acompañado por los secretarios de los sindicatos nacionales, explicó que, a lo largo del país, los desfiles se efectuarán a partir del 20 de abril en comunidades y consejos populares, y el 1ro. de mayo en las cabeceras municipales y provinciales.

Entre tanto, el acto central en La Habana contará con cuatro frentes de marcha –desde puntos como Paseo, Infanta, Parque Maceo, y Prado y Malecón– que confluirán en una concentración en la Tribuna Antimperialista José Martí, a partir de las 8:00 a.m.

Colina Rodríguez puntualizó que los trabajadores y residentes de todos los municipios capitalinos están convocados a participar por sus propios medios, incluyendo bicicletas, triciclos eléctricos y motos, para lo cual las autoridades de tránsito brindarán las vías de acceso.

El Secretariado de la CTC recordó que el 22 de abril se realizará una actividad en la colina Lenin por el aniversario 156 del natalicio del líder soviético, y el día 26 los trabajadores estarán en Mayabeque en jornada de trabajo voluntario.

Asimismo, para el 2 de mayo, la CTC prevé la realización del Evento internacional de solidaridad con Cuba y el inicio del Simposio Internacional de Trabajo Sindical, «mientras continúan las manifestaciones de organizaciones solidarias en el mundo para repudiar la política de Washington», dijo.