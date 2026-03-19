Prioridad para la formación vocacional y orientación pedagógica en Secundaria Básica

Mensualmente se desarrollarán diversas actividades con este fin en todas las escuelas de esa enseñanza ubicadas en el municipio de Sancti Spíritus

Este tipo de actividades tendrán frecuencia mensual debido a su importancia en los procesos de continuación de estudios para los educandos espirituanos.

Diversas actividades de formación vocacional y orientación pedagógica tuvieron lugar este martes en todas las secundarias básicas ubicadas en la capital provincial, las cuales en lo adelante desarrollarán esta iniciativa una vez al mes para fortalecer la continuidad de estudios en el territorio.

Sobre el tema, Yaneisy Berroa Muñoz, directora de Educación Básica en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus, precisó: “Las principales actividades estuvieron centradas en los estudiantes de noveno grado, quienes en estos momentos se encuentran inmersos en el proceso de otorgamiento para su continuidad de estudios; por ello, queremos intencionar desde las secundarias básicas el amor de los jóvenes por el magisterio y que así se incorporen a nuestro movimiento de formación pedagógica”.

En el caso de las escuelas ubicadas en el consejo popular de Colón, las actividades se enfocaron hacia la Educación Primaria; mientras en las ESBU Ramón Leocadio Bonachea, Víctor Daniel Valle Ballester, Ernesto Valdés Muñoz y 23 de Diciembre lo hicieron con el nivel educativo de Secundaria Básica, Primera Infancia y Educación Especial, respectivamente.

Además, en la jornada de hoy se desarrolló una capacitación para los estudiantes de primer y segundo años de las carreras pedagógicas que residen en el municipio cabecera de la provincia para garantizar la mejor preparación posibles tras los reajustes impuestos en este nivel de enseñanza, debido a la compleja situación energética que enfrenta el país.

“Por su importancia para la continuidad de estudios, la necesidad de sumar nuevos jóvenes a la formación vocacional espirituana y garantizar la calidad de la misma, estas actividades tendrán lugar una vez al mes y también se realizarán escuelas de educación familiar sobre el tema, para así implicar al hogar en estos procesos tan importantes en la vida de los estudiantes”, concluyó Berroa Muñoz.