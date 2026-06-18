Sistemas de riego con energía solar respaldan producciones agrícolas en Yaguajay (+fotos)

La pretensión es instalar los 23 sistemas este año. (Fotos: Luis Francisco Jacomino)

Unidades de las tres empresas agropecuarias de Yaguajay se benefician actualmente con 23 sistemas de riego valorados en más de 1 200 000 euros, aportados por el proyecto Autoabastecimiento Local para una Alimentación Sostenible y Sana, conocido como ALASS, el cual forma parte del Programa País. Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba (SAS).

En declaraciones a Ecambray, Yamilé Fernández Molina, especialista en la Delegación Municipal de la Agricultura en este municipio espirituano y coordinadora del programa, explicó: “Estos sistemas están destinados fundamentalmente para la cadena de ganado menor, hortalizas y frutales. De ellos, 13 cuentan con respaldo de paneles fotovoltaicos y los otros nueve de energía eléctrica.

“En estos momentos ya están funcionando algunos y otros se encuentran en la fase de montaje, lo cual no es tan sencillo. Hoy se trabaja en la Unidad Empresarial de Base Agrícola Las Flores, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos Valle del Caonao, donde se nos ha retrasado, pues la lluvia impide la entrada de los recursos por el estado de los caminos”, señaló Fernández Molina.

“Allí se montaron cuatro sistemas y uno en San Marcos, para un total de cinco dedicados a la producción de hortalizas y frutales para el autoabastecimiento local”, acotó.

En estos momentos ya están funcionando algunos y otros se encuentran en la fase de montaje.

Ante la necesidad de extender las áreas dedicadas al cultivo de frutales en el norte espirituano y aprovechando los beneficios del proyecto, “también se apoyó el vivero de frutales de la empresa agropecuaria Obdulio Morales con un sistema de riego eléctrico para una hectárea, pues hoy es una limitante para el municipio no contar con posturas de frutales. Se montaron además ocho sistemas de riego de una hectárea en un consejo popular en Perea para alimentación animal, y además en el consejo popular Nela, principalmente con el fin de apoyar la alimentación de ganado menor”, señaló.

Aún están en fase de montaje algunos de los sistemas, debido a las limitaciones con el combustible. Hoy se trabaja en el traslado de recursos pendientes desde la capital del país y la pretensión es instalar los 23 sistemas este año, aseguró la fuente.