¿Qué aplicaciones prefieren los cubanos?

Hacer un análisis objetivo sobre las aplicaciones que más se usan está atravesado por las limitaciones tecnológicas que se le imponen al país. Sin embargo, nuestra tienda Apklis sí ofrece pistas acerca de las más descargadas y usadas por la población

En nuestro panorama tecnológico, las variables de uso son diferentes y muy complejas de medir. (Foto: Fernando Medina/ Cubahora)

Si tratamos de hacer un ranking de las aplicaciones más usadas por los cubanos, la cuestión se torna un poco difícil. En nuestro panorama tecnológico, las variables de uso son diferentes y muy complejas de medir, en tanto las tiendas oficiales enfrentan severas limitaciones por parte de las empresas extranjeras.

El bloqueo económico, comercial y financiero que impone Estados Unidos a Cuba también es tecnológico, y trasciende en este caso, pues, en un país donde la mayoría de los usuarios emplean Android, no existen datos públicos de uso por parte de Google.

La tienda oficial de la compañía del megabuscador, Google Play Store, brinda experiencias personalizadas a cada usuario, según sus intereses, y lo más cercano a un top sería su lista de éxitos.

Probablemente, a todos nos aparezca, por ejemplo, WhatsApp Messenger entre las primeras y más usadas, además de su versión Business. Otras aplicaciones muy empleadas son Facebook, Deepseek, Zapya, Telegram e Instagram. Empero, resulta imposible establecer esa preferencia como un top ordenado.

En el ecosistema Apple la cuestión se pone todavía peor, si tomamos en cuenta que su tienda oficial, la App Store, está totalmente bloqueada para la Mayor de las Antillas, así que cualquier lista de éxitos (entendida como top de uso), va a estar sesgada por el recurso que emplean los usuarios de estos terminales: las VPN, que siempre remitirán a un servidor extrafronteras, lo que elimina la posibilidad de hacer un listado objetivo.

No obstante, contamos con un recurso nacional que sí es muy empleado por los cubanos y muestra las aplicaciones nacionales que más usamos. Hoy Juventud Rebelde propone acercarse a estos softwares de factura nacional, pues, aunque la mayoría pueden ser conocidos, quizá descubras alguno que te falte por instalar.

De acuerdo con la web de Apklis, toDus es la aplicación cubana más descargada. Esta herramienta de mensajería colaborativa se ha ido posicionando en el imaginario popular desde su lanzamiento, y ya acumula 24 millones de descargas.

Transfermóvil, la pasarela de pago multifunción de Etecsa, se ubica segunda, con 20 millones, en tanto la propia Apklis, nuestra tienda de aplicaciones, tiene 16 millones. En este listado, le sigue Enzona, con diez millones de descargas, y el quinto lugar lo ocupa Viajando, con seis millones.

Ticket, desarrollada por la Xetid, ha sido descargada cinco millones de veces, mientras que Picta suma tres millones. ¡Dónde hay! (tres millones), MW Urbanos, qvacall+ y MW Ruteros (todos con un millón), continúan la lista, en la que se incluyen también Virtual Shop, Virtual Shop Legacy, Trenes, laGuagua, HabanaTrans, MiClaseTV y UNE 2022; estas últimas ya con números más modestos aunque en los cientos de miles de bajadas.

En la zona de pago, la web de Apklis también da pistas sobre las aplicaciones que más se venden. Ya hablamos de Virtual Shop, que encabeza la lista por el número de descargas, a la cual le siguen, por este orden: Pantalla Dividida, KIT 4G PRO, Contactos Pro, Run, Check­Mate, 4G Internet Rápido 2.0, ExaVia, Descargar Música MP3 y NautaPlus.

Las más descargadas este año

De acuerdo con datos proporcionados a este redactor por Apklis, desde el 1ro. de enero de este año hasta el 8 de noviembre, las aplicaciones más descargadas desde esta tienda, ya sean nacionales o extranjeras, son, por este orden: Transfermóvil, Enzona, Apklis, Picta, Ticket, toDus, UtilES, Viajando, WhatsApp y Servicel.