¿Qué hay detrás de las pausas de hidratación del Mundial 2026?

Las pausas de hidratación comenzaron a aparecer en el Mundial de Brasil 2014, cuando las altas temperaturas y la humedad obligaron a tomar medidas especiales

El cambio generó críticas en algunos sectores del fútbol europeo, donde se habla de una creciente influencia del modelo deportivo estadounidense: más interrupciones, más contenido alrededor del partido y más oportunidades comerciales.

El Mundial 2026 presenta un ingrediente que se viene viendo en partidos de torneos locales y tiende a modificar una de las características históricas del fútbol: la continuidad del juego. Por primera vez, FIFA implementa pausas obligatorias de hidratación de tres minutos durante cada tiempo en los 104 partidos del torneo.

Oficialmente, la medida responde a una prioridad: proteger la salud de los jugadores frente a las altas temperaturas. Pero detrás de esta decisión aparece otra discusión: el impacto económico que puede tener abrir nuevos espacios publicitarios dentro del partido.

La nueva regla crea, en la práctica, una nueva estructura del encuentro. Aunque el fútbol sigue teniendo dos tiempos de 45 minutos, los cortes intermedios introducirán una dinámica similar a la de otros deportes estadounidenses, donde las interrupciones forman parte natural del espectáculo televisivo y del modelo comercial.

FIFA sostiene que la medida busca establecer un criterio uniforme para todos los partidos, independientemente del clima o del estadio. Por eso las pausas serán obligatorias tanto en escenarios con temperaturas extremas como en estadios cerrados con sistemas de climatización. La explicación oficial es garantizar una aplicación estándar en todo el campeonato.

Sin embargo, esa decisión abre una pregunta: si el objetivo principal es combatir el calor, ¿por qué la pausa se aplicará también cuando las condiciones meteorológicas no representan un riesgo?

Desde marzo de 2026, FIFA habilitó a las cadenas de televisión a vender espacios publicitarios durante estas pausas obligatorias. Aunque la organización no presenta la medida como una estrategia comercial, la creación de tres minutos adicionales de interrupción programada genera un nuevo inventario publicitario para las grandes cadenas.

En un evento que concentra audiencias globales millonarias, cada segundo de pantalla tiene un valor extraordinario. La posibilidad de insertar comerciales en momentos previamente inexistentes representa una oportunidad para aumentar ingresos en un torneo que ya es la mayor plataforma comercial del fútbol mundial.

Del calor extremo al nuevo formato global

Las pausas de hidratación no son completamente nuevas en el fútbol internacional. Comenzaron a aparecer en el Mundial de Brasil 2014, cuando las altas temperaturas y la humedad obligaron a tomar medidas especiales.

El primer antecedente ocurrió en un partido entre Estados Unidos y Portugal en Manaos, donde las condiciones climáticas fueron especialmente exigentes. Poco después, llegó la primera pausa oficial de hidratación en un partido entre Países Bajos y México, disputado en Fortaleza, con temperaturas cercanas a los 39 grados.

En aquel momento, la decisión dependía del árbitro y estaba vinculada a un indicador específico: la temperatura de globo y bulbo húmedo, un índice utilizado para medir el estrés térmico que soporta una persona cuando está expuesta al calor. La pausa se aplicaba cuando las condiciones superaban determinados niveles de riesgo.

La diferencia en 2026 es que deja de ser una excepción y pasa a formar parte del formato del torneo.

Más que agua: un nuevo momento táctico

Además del impacto comercial, las pausas también cambian la lógica deportiva.

Los entrenadores tienen una nueva posibilidad de reunirse con sus jugadores, corregir errores y modificar estrategias durante el partido. En cierta forma, se acerca al concepto de los tiempos muertos habituales en deportes como el básquet, el fútbol americano o el hockey.

Para algunos técnicos será una herramienta más dentro de la planificación del juego. Para otros, una alteración de la esencia tradicional del fútbol, donde la capacidad de adaptación durante los 90 minutos forma parte de la identidad del deporte.

¿La «americanización» del fútbol?

El cambio generó críticas en algunos sectores del fútbol europeo, donde se habla de una creciente influencia del modelo deportivo estadounidense: más interrupciones, más contenido alrededor del partido y más oportunidades comerciales.

La comparación resulta llamativa porque el fútbol nunca tuvo una relación natural con las pausas publicitarias. A diferencia de otros deportes, el atractivo del juego estuvo históricamente asociado a su continuidad: dos tiempos sin cortes comerciales, con el ritmo determinado por jugadores, árbitros y la propia dinámica del partido.

El Mundial 2026 sumará además otros elementos que apuntan a una experiencia más televisiva, como entrevistas a entrenadores durante los entretiempos y un espectáculo musical en la final. La frontera entre deporte y entretenimiento sigue avanzando.