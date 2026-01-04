¿Qué pasó este sábado tres de enero en Venezuela?

La guerra híbrida que Washington lleva a cabo contra la nación sudamericana, hace más de 25 años, llegó a su punto más álgido con esta criminal acción

Los ataques se concentraron en la localidad de Fuerte Tiuna, en Caracas, y en puntos estratégicos de los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

A la 1:58 a.m., mientras Venezuela dormía en la madrugada de este 3 de enero, misiles estadounidenses impactaron contra urbanismos de población civil y zonas militares en Fuerte Tiuna, Caracas; Miranda, Aragua y La Guaira, y culminaron con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente, Cilia Flores.

La guerra híbrida que Washington lleva a cabo contra la nación sudamericana, hace más de 25 años, llegó a su punto más álgido con esta criminal acción, tras 28 semanas de agresiones, cierre de espacios aéreos, bloqueos navales, confiscación de buques petroleros, asesinatos extrajudiciales en aguas del Caribe sur y del Pacífico oriental.

Tras los ataques, en los que se reportaron varios fallecidos y heridos, el Gobierno bolivariano denunció la gravísima agresión militar que amenaza también la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe. «Una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un cambio de régimen, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores», indicó el texto.

En ese sentido, el Ejecutivo venezolano decretó el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, firmado por Maduro y entregado al Tribunal Supremo de Justicia para que refuerce su carácter constitucional, a fin de que todo lo que esté previsto en él se ejecute. Asimismo, convocó al país a activarse ante esta maniobra imperialista.

Del mismo modo, ordenó el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de Dirección para la Defensa Integral.

En ese contexto, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, responsable de hacer valer el Derecho Internacional, la cual tendrá lugar este lunes.

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó su garra fascista detrás de esa operación y anunció que podría ordenar un segundo ataque si Venezuela no admitía ser administrada por su Gobierno.

MADURO AGUANTA, QUE EL PUEBLO SE LEVANTA

El pueblo venezolano se concentró la víspera en los alrededores del Palacio de Miraflores, como muestra de su apoyo al presidente por el que votaron en julio de 2024, demandando su liberación y exigiendo respeto a la soberanía nacional.

En medio de la manifestación popular, el pueblo confirmó la confianza de en su mandatario para conducir los destinos de la Patria de Bolívar y Chávez, al expresar a viva voz: ¡Maduro, aguanta, que el pueblo se levanta!

Banderas tricolor, pancartas, imágenes de Bolívar, Chávez y Maduro abarrotan las calles caraqueñas acompañando a un mar de pueblo que se ha movilizado para reclamar el cese de las agresiones de Washington contra su país y sus líderes.

Al final de la tarde, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones deberes y facultades al cargo de presidenta.

Tania D´amelio, la titular del TSJ, explicó los procedimientos seguidos por ese órgano ante la ausencia forzosa del presidente de la República, a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del Nicolás Maduro Moros.

Según PL, el ente argumentó que ese hecho configura «un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones», y se ordenó a la vicemandataria asumir la jefatura de Estado con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.

Poco después de las nueve de la noche, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, después de ser trasladado en helicóptero a Manhattan y escoltado hasta la instalación por una caravana de vehículos policiales, confirmó el Departamento de Policía de Nueva York a CNN.