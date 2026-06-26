Sancti Spíritus: Se reorganizan los círculos infantiles de cara al verano

Durante la etapa se mantendrán funcionando 20 de las 33 instituciones de ese tipo en la provincia, un reajuste que responde a la compleja situación energética que vive el país y a procesos de mantenimiento y reparación

Durante el proceso de unificación de los círculos infantiles las educadoras de los centros cerrados acompañarán a sus niños y serán parte de las actividades educativas y lúdicas.

El nivel educativo Primera Infancia en Sancti Spíritus está inmerso en las actividades de cierre de curso, pases de grupo y entrega pedagógica; actividades que tendrán lugar en la última semana del presente mes.

«Durante el verano, concretamente a partir de julio y hasta finales de agosto, estaremos llevando a cabo un proceso de unificación en los círculos infantiles del territorio. Sobre esa base se mantendrán funcionando 20 de las 33 instituciones de este tipo que tiene la provincia», precisó la máster en Ciencias Yuranis Lorenzo Villalobos, jefa de ese nivel educativo en la Dirección General de Educación de Sancti Spíritus.

A propósito de esta medida, los niños serán reubicados en instalaciones cercanas a su consejo popular de residencia y se incorporarán a las actividades lúdicas y de sistematización de los contenidos vencidos durante el curso escolar en los centros que los acogerán durante los próximos meses.

De igual forma, tendrán lugar los procesos de otorgamiento y adaptación a finales de la etapa veraniega, que se llevarán a cabo un poco más tarde de lo habitual, debido estas propias medidas.

«Esta estrategia responde a la necesidad de atenuar un poco la compleja situación energética que enfrenta el país y que ha golpeado a nuestro nivel educativo este curso, sobre todo en lo relacionado con la cocción de alimentos. Además, en los próximos meses se estarán llevando a cabo actividades de reparación y mantenimiento en los 13 círculos infantiles que dejarán de prestar servicio», acotó Lorenzo Villalobos.

Agradeció, asimismo, los incansables esfuerzos que a diario llevan a cabo las educadoras y trabajadores no docentes en medio del complejo escenario energético que enfrenta el país.