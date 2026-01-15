Raúl y Diaz-Canel rinden guardia de honor a caídos en Venezuela

El líder de la Revolución cubana Raúl Castro y el presidente de la República Miguel Díaz-Canel rindieron este jueves la última guardia de honor a los combatientes de la isla caídos en defensa de Venezuela.
En la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Raúl también rindió tributo a cada uno de los 32 cubanos que fallecieron el 3 de enero último, cuando fuerzas militares de Estados Unidos realizaron un operativo para apresar al presidente de la nación suramericana, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.
Junto a Raúl y Díaz-Canel también participaron en la solemne ceremonia los ministros del Interior, Lázaro Alvarez Casas, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Alvaro López Miera.
Los restos de los 32 soldados arribaron este jueves a La Habana, donde el pueblo les rindió homenaje al paso de los féretros por la avenida Rancho Boyeros, primero, y luego en la sede de las FAR.
El tributo iniciado en esta capital se extenderán mañana a todas las provincias y municipios de la nación caribeña.
Las exequias comenzaron bien temprano es la jornada, en la losa del aeropuerto internacional José Martí, también con la presencia de Raúl y el jefe de Estado, además de los familiares de los caídos.
Los combatientes recibieron ascenso póstumo en grado militar, como homenaje digno y merecido a su heroísmo, según un mandato del Gobierno de Cuba.
Como parte del tributo popular, los capitalinos se concentrarán mañana en la Tribuna Antimperialista (frente a la sede de la misión de Estados Unidos aquí) para expresar su homenaje en una Marcha del Pueblo Combatiente.
Ese mismo día, a las 09:00, se realizarán ceremonias simultáneas en todas las cabeceras provinciales, mientras que a las 16:00 horas los héroes serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades.
Cada municipio del país efectuará actos de homenaje.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.