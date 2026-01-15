Reafirma Putin apoyo de Rusia a Cuba en defensa de su independencia

El jefe de Estado ruso subrayó las sólidas relaciones entre Moscú y La Habana y se solidarizó con la determinación del pueblo cubano de defender su soberanía con todas sus fuerzas

Putin Recibió credenciales de 36 embajadores de América Latina, Europa, Asia y África. (Foto: MFA Russia)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó este jueves el compromiso histórico de Moscú con los esfuerzos de Cuba por defender su soberanía e independencia, al recibir las cartas credenciales de nuevos embajadores en el Gran Palacio del Kremlin.

“Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia a nuestros amigos cubanos y nos solidarizamos con su determinación de defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas”, expresó Putin durante la ceremonia en el Salón de San Alejandro.

El jefe de Estado ruso subrayó las sólidas relaciones de amistad que unen a Moscú y La Habana, recordando que la cooperación bilateral se ha mantenido firme frente a las presiones externas y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos.

Putin recibió las credenciales de 36 nuevos embajadores, entre ellos los representantes de Brasil, Colombia, Cuba, Perú y Uruguay, lo que refleja la diversidad de vínculos diplomáticos que Rusia mantiene con América Latina.

Desde Europa, entregaron sus cartas los embajadores de Austria, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Italia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza, mientras que de Asia participaron países como Afganistán, Arabia Saudita, Bangladés, Corea del Sur, Israel, Irak, Líbano, Maldivas, Pakistán y Sri Lanka.

También estuvieron presentes representantes de África, incluyendo Argelia, Egipto, Gabón, Ghana, Mauritania, Namibia, Ruanda, Senegal y Somalia, consolidando el carácter global de la ceremonia.

El mensaje de Putin hacia Cuba adquiere especial relevancia en el contexto actual, marcado por la agresión militar estadounidense contra Venezuela y los intentos de Washington de intensificar el bloqueo contra la isla caribeña.

La reafirmación de apoyo ruso se interpreta como una señal de respaldo político y estratégico hacia La Habana, que en estos momentos rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos en defensa de Venezuela, quienes hicieron frente a la agresión militar ordenada por la Administración Trump y al secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Putin insistió en que la defensa de la soberanía cubana es también un mensaje al mundo sobre la necesidad de respetar el derecho internacional, en momentos en que Washington busca imponer su agenda en América Latina y el Caribe.