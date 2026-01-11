Reafirma Venezuela su postura histórica de hermandad con Cuba

“El diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza”, agregó un comunicado fechado en Caracas este domingo

El pronunciamiento de Caracas trasciende en paralelo a recientes declaraciones de las máximas autoridades cubanas ante las presiones y amenazas de Estados Unidos.

Venezuela ratificó en un comunicado oficial su “postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional”.

El comunicado subrayó que la relación con Cuba y el Caribe “se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”.

Asimismo, Venezuela reafirmó que “las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos”.

“Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza”, agregó el texto fechado en Caracas este domingo, 11 de enero de 2026.

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana”.