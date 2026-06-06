Reanimación en las montañas de Yaguajay

Las comunidades de Caliene y Alunao acogen el proceso por la parte del Turquino yaguajayense, mientras que Centeno será de las beneficiadas por la zona rural

La reanimación apuesta por mejorar la calidad de vida de los habitantes del Plan Turquino de Yaguajay.

Que la población del Plan Turquino de Yaguajay cuente con los servicios vitales en estas áreas, sin necesidad de trasladarse hasta las zonas urbanas, sigue siendo un reto para el territorio. Por ello, cada cinco años, un proceso de reanimación toca a las puertas de estas comunidades.

Las acciones de remozamiento llegan este 2026 a dos asentamientos del Turquino yaguajayense y a uno de la parte rural. En el primer caso se encuentran las localidades de Caliene y Alunao, mientras que en el segundo descuella la localidad de Centeno.

Así lo explicó a Escambray Antonio Baños Gazalvo, secretario de la Comisión del Plan Turquino y Ruralidad en el norte espirituano, quien detalló que en estos lugares las instalaciones estatales y privadas acogerán labores de resarcimiento, en pos de mejorar la prestación de servicios y la calidad de vida de las personas.

Baños Gazalvo apuntó que las empresas y organismos del territorio impulsarán las faenas en sus respectivos centros enclavados en estos sitios de la montaña; en tanto, recalcó que el municipio destina unos 64 751 pesos en moneda nacional para la reanimación.

Asimismo, precisó que, junto a este monto, el norte espirituano dispone de cerca de 5 millones de pesos para el arreglo de los viales del Turquino, problemática con mayor incidencia en la rutina de los pobladores que habitan en estos parajes.

Hasta la fecha, se ha trabajado en la comunidad de Caliene, con énfasis en el arreglo de su biblioteca.

Refirió, además, que aun cuando el déficit de combustible limita llegar hasta estos lugares, el municipio cuenta con los recursos y medios necesarios para efectuar el remozamiento.

»Apenas entre el combustible estamos en condiciones de avanzar mucho más en la reanimación de estas comunidades. Las acciones se ejecutarán en el transcurso del presente año», confirmó la propia fuente.

El secretario de la Comisión del Plan Turquino y la Ruralidad en Yaguajay aseveró que con estas acciones se beneficiarán más de 1 000 habitantes de esas localidades, pues cada mejora repercute en su calidad de vida. La zona del Plan Turquino de la geografía yaguajayense incluye la atención a 32 comunidades, las cuales precisan estos cambios, no solo para transformar la imagen de los centros, sino para aliviar la rutina de los hombres y mujeres que construyen sus días en medio de las montañas.