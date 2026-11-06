Sesiona Jornada Científica de Imagenología YayaboImagen 2026

Este viernes, en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, especialistas espirituanos debaten sobre temas de actualidad relacionados con la Imagenología en el diagnóstico de múltiples enfermedades

En la jornada de Imagenología YayaboImagen 2026 participan experiencias de investigadores de diferentes municipios espirituanos. (Foto: Greidy Mejía/ Escambray)

En una oportunidad para confirmar el valor de la Imagenología en el diagnóstico precoz de múltiples enfermedades y en la atención más segura, precisa y de calidad a los pacientes, deviene la Jornada Científica YayaboImagen 2026 de esta especialidad, que sesiona hoy en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

El evento, de carácter provincial, acontece en la antesala del 8 de noviembre, Día Mundial de la Radiología, y en el contexto de la celebración del centenario de la fundación de la Sociedad Cubana de Imagenología, apuntó la doctora Mányeles Brito Vázquez, presidenta del comité organizador.

Auspiciada por el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud, el capítulo espirituano de la Sociedad Cubana de Imagenología y el centro asistencial anfitrión —especificó Brito Vázquez—, la Jornada Científica YayaboImagen 2026 enfocará la mirada en la historia de la especialidad; además, abordará temas relacionados con las ramas de esta.

El programa de la cita incluye el reconocimiento a la doctora María de los Ángeles Vázquez Rodríguez —una de las figuras esenciales en el desarrollo de la Imagenología en Sancti Spíritus durante 50 años—, cuyo aval comprende dos misiones de colaboración médica: la primera en Angola (1979-1982) y la segunda en Venezuela (2005-2010).

Cada 8 de noviembre el sector sanitario celebra el Día Mundial de la Radiología, en homenaje al ingeniero alemán Wilhelm Röentgen, quien descubrió ese día, pero de 1895, los rayos X, innovación merecedora del Premio Nobel de Física en 1901, la cual revolucionó el diagnóstico de diversas afecciones.