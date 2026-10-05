Red de gastronomía ligera en el menú de las transformaciones

Escambray invita a sus audiencias a debatir en torno a la nueva medida, que pretende estimular la gastronomía ligera en Cuba

En el contexto de la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales que lleva a cabo el país, el Ministerio del Comercio Interior en Cuba aprobó hace apenas unos días la creación de una red de gastronomía ligera, integrada por puntos de venta fijos y móviles y abierta a los actores económicos autorizados para prestar servicios.

La medida, recogida en la Resolución 29/2026, fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 90. De acuerdo con la norma, la nueva red estará destinada a la venta de alimentos de fácil elaboración y consumo rápido en comunidades, centros laborales y estudiantiles, zonas recreativas y otros lugares de alta concentración de personas.

¿Qué impacto real tendrá esta nueva medida en la cotidianeidad del cubano y, más específicamente, del espirituano de a pie? ¿Cómo se insertará la nueva red en el concierto inflacionario que vive el país? Escambray invita a sus audiencias a debatir en torno a estas y otras preguntas.