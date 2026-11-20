“Cuba sufre una catástrofe económica y humanitaria fabricada, causada de manera significativa por las decisiones de política de Estados Unidos», escribieron las 50 organizaciones

Cincuenta organizaciones progresistas instaron a los líderes demócratas en el Congreso a impulsar una resolución legislativa que prohiba una acción militar de Estados Unidos contra Cuba mientras crecen rumores en Washington de que un frustrado presidente Donald Trump continuará escalando la presión contra la isla.

“Cuba sufre una catástrofe económica y humanitaria fabricada, causada de manera significativa por las decisiones de política de Estados Unidos. Las consecuencias han sido devastadoras y extensas, y la crisis se está profundizando“, escribieron las 50 agrupaciones al dirigente de la bancada demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries; al próximo líder del Comité de Asuntos Exteriores, Gregory Meeks, y el siguiente dirigente del poderoso Comité sobre Reglas, Jim McGovern.

“En las elecciones intermedias, los votantes estadounidenses rechazaron tajantemente una política exterior de guerra y dominación, y dejaron claro su deseo de que el Congreso actúe firmemente para frenar al gobierno de Trump”, resaltaron. Entre los firmantes está el Center for Economic and Policy Research, Win Without War, Indivisible, Coding Rosa y varias representaciones nacionales de Iglesias protestantes en Washington.

La demanda principal es que los demócratas promuevan de inmediato una votación sobre la llamada Resolución 106, aún antes de que comience la próxima sesión en enero con su nueva mayoría, para demostrar la urgencia de la situación en Cuba, con lo que se establecería el precedente para una nueva agenda a favor de soluciones diplomáticas y respeto por el derecho internacional, según los organizadores del esfuerzo.

“El público estadounidense decisivamente está opuesto a las hostilidades actuales contra Cuba. Sondeos nacionales recientes registran que 64 por ciento de la población rechaza una guerra con Cuba contra 15 por ciento” a favor, señalan.

Repetidamente Trump ha amenazado con tomar acción militar contra La Habana desde su regreso a la Casa Blanca. Cuestionado la semana pasada si ordenará una ofensiva contra la isla, el presidente respondió: “quiero hacer lo de Cuba antes de que me vaya (de su puesto)”.

Esta semana, la revista conservadora National Review publicó un artículo en el que especuló que “una gran razón tropical por la cual no veremos a (secretario de Estado Marco) Rubio competir por la presidencia en 2028: liberar a Cuba del control de su régimen socialista respaldado por militares que largamente ha preocupado al funcionario”, escribió Skyler Safriet el 17 de noviembre.

Para lanzarse como candidato presidencial, Rubio necesitaría renunciar a su puesto actual el próximo año, pero hacerlo “implica dejar ir una lucha por la cual está supremamente posicionado”.

Rubio ha reiterado la opción militar contra el país de sus padres. En octubre pasado llamó abiertamente a que los cubanos “se asociaran discretamente con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)” para derrocar a su gobierno.

La CIA colocó un video en su sitio de Internet con el mensaje: “estamos ansiosos de trabajar con ustedes”.

Todo esto, según el analista Peter Kornbluh del National Security Archive, se parece mucho a un esfuerzo de la CIA de principios de los 60, una misión con el nombre en código de AM-Trunk para desestabilizar al gobierno cubano después de que fracasaron la invasión y los primeros intentos para asesinar a Fidel Castro.

“La CIA ha desempolvado su viejo libro de jugadas para intentar dividir al régimen”, señala Kornbluh. “Pero el fracaso documentado de AM-Trunk permanece como un cuento aleccionador”, concluyó.

Documentos oficiales desclasificados y presentados en el sitio del Archive revelan que esta misión fue originalmente propuesta en 1963 por el entonces periodista de The New York Times, Tad Szulc, e incluía esfuerzos para reclutar oficiales militares dentro de Cuba para fomentar una sublevación.

Fue anulada luego de que ningún oficial cubano estuvo dispuesto a colaborar.

La Jornada contactó a The New York Times para solicitar mayor información sobre el papel de su reportero Szulc, y si el rotativo estaba enterado de su colaboración con la CIA en ese tiempo, pero no se ha recibido respuesta.