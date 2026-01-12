Realizan en Sancti Spíritus Acto de Inicio del Año de Preparación para la Defensa 2026 (+fotos)

Un grupo de fuego móvil aborda su transportador blindado, luego de la demostración realizada frente a la presidencia. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

Este lunes 12 de enero tuvo lugar el Acto Provincial de Inicio del Año de Preparación Para la Defensa 2026 de la Región Militar Sancti Spíritus.

En medio de un contexto en el que sobre el país caribeño se cierne una nueva amenaza del gobierno de los Estados Unidos de América, tuvieron lugar demostraciones de fuerzas de una unidad de Tropas Especiales, donde se evidenció el grado de preparación de sus combatientes, tanto en el dominio de las artes marciales como en el empleo de la táctica irregular para enfrentar a un supuesto enemigo que logre desembarcar.

Momentos antes, se entregaron la Distinción Servicio Distinguido en las FAR y la de Destacado en la Preparación Para la Defensa; el carné de miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a un grupo de oficiales permanentes, así como el carné del Partido a combatientes y trabajadores civiles de la Defensa, reconocimientos por los resultados alcanzados en el Año de Preparación para la Defensa 2025.

Presidieron la actividad el coronel Osmani Silva Rodríguez, segundo jefe de Estado Mayor y jefe de operaciones de la Región Militar Sancti Spíritus; Damaris Báez Alonso, miembro del Buró Provincial del Partido; Frank Osbel Cañizares, vicegobernador provincial y el primer coronel José Delgado de la Cruz, jefe de Dirección de la Defensa del Poder Popular en el territorio.