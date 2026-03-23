Reivindica Claudia Sheinbaum derecho de Cuba a la autodeterminación

La presidenta mexicana reiteró el rechazo de su nación al cerco impuesto por Washington a la isla desde hace más de seis décadas y endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Foto: PL)

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reivindicó este lunes el derecho de Cuba a la autodeterminación y abogó por el uso de vías multilaterales y no la acción violenta en medio de las amenazas estadounidenses a la isla.

“Reivindicamos, y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación. Y que frente a cualquier conflicto, lo que debe usarse son las vías multilaterales, Naciones Unidas”, expresó la mandataria desde Palacio Nacional.

En respuesta a una pregunta durante su habitual encuentro con medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo consideró a esas como “las vías, en caso de algún diferendo”, y “no un país sobre otro, no la invasión, no la solución violenta”.

Declaró que es público que Estados Unidos y Cuba tienen conversaciones, y aseveró que su gobierno ha hablado con ambas partes “buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar cualquier conflicto”.

Sheinbaum reiteró el rechazo de su nación al cerco impuesto por Washington a la isla desde hace más de seis décadas y endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño.

“Y estamos en contra de que se evite que llegue combustible con represalias a otros países para que no llegue combustible, tanto como ayuda humanitaria como en un acuerdo comercial que puede tener cualquier país con otro”, señaló Sheinbaum este lunes.

La dignataria subrayó que esa siempre será la posición de su gobierno con respecto a Cuba, la cual conocen tanto Washington como La Habana, y reafirmó que continuarán enviando ayuda material a la mayor de las Antillas.

“Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria, de México a la isla, al pueblo cubano, y vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria”, sostuvo la mandataria, quien se refirió igualmente a brigadas internacionales que han partido de esta nación norteamericana para respaldar a la isla.

En ese sentido, mencionó que las autoridades han apoyado a embarcaciones, pertenecientes al Convoy Nuestra América, “para que no vayan solas”, pues hay algunas muy pequeñas y se trata de evitar que tengan algún problema en el trayecto hacia la nación caribeña.

La gobernante apuntó que Naciones Unidas debería igualmente enviar ayuda material a Cuba, y recordó que su país está “buscando también que pudiera llegar combustible, sin afectar a México, como ayuda humanitaria o incluso con acuerdos comerciales”.