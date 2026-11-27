Se mantiene el monitoreo permanente y la adopción de medidas de protección a los residentes en los territorios comprometidos

Fotos: Facebook

Yara, Manzanillo y Pilón son algunos de los municipios de la oriental provincia cubana de Granma que este viernes reportan un incremento en los niveles de sus ríos, a causa de las fuertes precipitaciones reportadas en las últimas horas.

Según la primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma, Yudelkis Ortiz, actualmente se mantiene el monitoreo de la situación hidrológica en Yara, donde el río de igual nombre experimentó una elevación aproximada de tres metros, situación asociada a los volúmenes desembalsados durante la jornada desde el embalse Paso Malo.

No obstante, precisó que en esta presa se observa una evolución favorable, en tanto, el caudal de desembalse se redujo de los 550 m³/s a los 200 m³/s, observándose una disminución considerable y una tendencia a continuar descendiendo en las próximas horas.

A pesar de ello, se estima que el nivel del río Yara pudiera aumentar ligeramente por los efectos del período de retardo de los escurrimientos, para posteriormente reducir su caudal de forma gradual.

Medidas preventivas en Manzanillo

En su perfil de Facebook, la funcionaria informó también que se adoptaron medidas preventivas de protección a los pobladores residentes en las zonas bajas de El Caño y Sitio Remate, ante el posible aumento del nivel de las aguas del río Yara, como consecuencia del período de retardo, asociado al desembalse ocurrido desde el embalse Paso Malo.

Sin embargo, la reducción sostenida del caudal desembalsado, de 550 m³/s a 200 m³/s, constituye un elemento favorable que pudiera contribuir a una disminución gradual de la amenaza en las próximas horas, precisó.

Asimismo, se evacuó de manera preventiva a las personas que viven en áreas bajas cercanas al río Jibacoa, como medida de protección ante posibles inundaciones.

Crecidas de ríos en Pilón

Ortiz se refirió además a la crecida de los afluentes Mota y Río Chiquito, hacia donde se trasladaron la Primera Secretaria del Partido, el Presidente del Consejo de Defensa Municipal y la Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular para evaluar directamente el escenario.

Las autoridades presentes en el lugar permanecen incomunicadas debido a las condiciones existentes, acotó. Hasta el momento, no se dispone de información sobre daños o afectaciones, manteniéndose la vigilancia y el seguimiento del entorno.

Subrayó que la principal situación de riesgo continúa asociada a la respuesta hidrológica de los afluentes Yara, Mota y Río Chiquito. Sin embargo, la disminución sostenida de los volúmenes de desembalse de la presa Paso Malo constituye un indicador favorable, que debe contribuir a la reducción gradual de las afectaciones potenciales en las zonas aguas abajo.

Asimismo, se mantiene el monitoreo permanente y la adopción de medidas de protección a los residentes en los territorios comprometidos.

La dirigente partidista aseveró que existe una estrecha comunicación con el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, quien puntualizó algunas medidas que las autoridades locales ya ejecutan, al igual que en los municipios de Yara, Bartolomé Masó y Manzanillo.