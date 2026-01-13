Respalda ALBA-TCP a Raúl, Díaz-Canel y al pueblo de Cuba

el ente multinacional declaró su acompañamiento a la nación caribeña «en la justa defensa de su soberanía e independencia, sustentada en el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación»

Agencia Prensa Latina

13 enero, 2026 - 10:59pm

La Alianza exhortó a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a «mantener su respaldo decidido y solidario con la República de Cuba»

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresó este martes su respaldo «al pueblo y al gobierno de la hermana República de Cuba».

También al líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, y al presidente Díaz-Canel.

En un comunicado emitido este martes, el ente multinacional declaró su acompañamiento a la nación caribeña «en la justa defensa de su soberanía e independencia, sustentada en el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación».

El ALBA-TCP reiteró que la Carta de las Naciones Unidas constituye el fundamento de la convivencia pacífica entre los Estados, pues consagra principios universales, entre ellos la igualdad, la no injerencia y y el derecho inalienable de cada pueblo a decidir su propio proyecto político, económico y social.

En su proclama, el mecanismo de cooperación regional reconoció «la trayectoria histórica de la política exterior cubana, construida de una doctrina de independencia, dignidad nacional y profundo compromiso con el multilateralismo».

«A lo largo de su historia, Cuba ha demostrado una vocación permanente por la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y el respeto a las normas del Derecho Internacional, contribuyendo de manera sostenida al entendimiento, la paz y el bienestar colectivo, especialmente en favor de los países del Sur Global», destacó.

Asimismo, la Alianza exhortó a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a «mantener su respaldo decidido y solidario con la República de Cuba», como establece la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

De forma mayoritaria y sostenida, el organismo de la ONU demandó que se levante el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la Isla y que trabaje «de manera responsable a la paz, la estabilidad y la cooperación en América Latina y el Caribe».

Agencia Prensa Latina

Texto de Agencia Prensa Latina

