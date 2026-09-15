Trinidad: legado y esencia

Este martes inició la jornada para celebrar el octavo aniversario de su declaración como Ciudad Artesanal, una oportunidad para conectar con toda la belleza que habita en la tercera villa de Cuba

La Casa Frías, sede de la Oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios, fue el epicentro del encuentro de las actividades por el octavo aniversario de la declaración de Trinidad como Ciudad Artesanal. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Este 15 de septiembre Trinidad celebra el octavo aniversario de su declaración como Ciudad Artesanal del Mundo, la única de Cuba y de todo el Caribe, un título que remarca la excelencia de las artes manuales en un proceso permanente de transmisión y continuidad.

Entre las propuestas que marcan los festejos este año resalta la apertura de la muestra De la ciudad al valle, de la maestra artesana Mery Viciedo, quien ha dedicado buena parte de su vida a cultivar con absoluta exquisitez las labores del hilo y de la aguja.

La exposición reúne piezas confeccionadas por ella y otras creadoras que integran los proyectos Siempre a mano y Vallecito de Seda; este último incorpora mujeres de una comunidad rural a nueve kilómetros de Trinidad, quienes utilizan el hilo obtenido del gusano de seda en confecciones y accesorios, con un acabado perfecto.

Mery Viciedo sobresale entre las maestras artesanas de Trinidad.

“Para mí la declaratoria de Ciudad Artesanal tiene muchos honores. Primero, porque tuve la surte de trabajar en la elaboración del expediente; segundo porque uno de los elementos más importantes que resalta el texto tiene que ver con la transmisión de saberes. Y ese precisamente ha sido el propósito de ambas iniciativas”, expresó Mery.





De la ciudad al valle es muestra del arraigo de las labores del hilo y de la aguja, más allá de los límites de la urbe.

La Casa Frías, sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios, fue el epicentro de las actividades, como parte de la jornada Trinidad Artesanal y Creativa, legado y esencia, con la cual se visibilizan emociones vinculadas a estas labores que honran lo que fuimos y refirman lo que somos.