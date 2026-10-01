Reverencia Sancti Spíritus a personas mayores en su día internacional

El territorio arriba a este primero de octubre con el tercer índice de envejecimiento poblacional más alto de Cuba

La población espirituana con 60 años y más asciende a unas 106 620 personas. (Foto: Saluid Sancti Spíritus/Facebook)

Con el 26.6 por ciento de sus habitantes con 60 años o más, el tercer índice más alto de Cuba, Sancti Spíritus celebra este primero de octubre el Día Internacional de las Personas Mayores, promovido por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas desde 1990 para visualizar la trayectoria y los aportes de quienes lleguen a esa edad.

El doctor Rubén Calante Barbado, asesor provincial del Programa de Atención al Adulto Mayor en la Dirección General de Salud (DGS), sostuvo que la provincia reporta alrededor de 106 620 personas con 60 años o más, cifra con una tendencia creciente aquí y con un comportamiento similar al resto del país.

El ascenso gradual registrado en el índice de envejecimiento poblacional implica un desafío para el sistema de Salud y el resto de los sectores e instituciones del territorio espirituano, que fortalece el cuidado a las personas mayores en las 23 áreas, donde están creados los Grupos Multidisciplinarios de Atención Gerontológica, afirmó el también máster en Longevidad Satisfactoria.

En la provincia existen nueve casas de abuelos, que reportaron el 93.4 por ciento de ocupación en la última etapa, resultado sobresaliente a nivel país, manifestó Calante Barbado.

Para la protección especializada a este grupo poblacional, en Sancti Spíritus funcionan ocho hogares de ancianos —distribuidos en todos los municipios con excepción de Trinidad y La Sierpe—; los cuales disponen de sistemas de paneles solares que benefician áreas vitales en esos centros asistenciales, medida de incuestionable importancia en tiempos de crisis energética.

En la actualidad, el territorio espirituano exhibe una esperanza de vida al nacer de 78.7 años, con un mejor comportamiento en las mujeres, al notificar 80.8 años; en tanto, los hombres reportan 76.7, ilustró el doctor Rubén Calante.

En declaraciones a Escambray, el doctor en Ciencia Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, reflexionó tiempo atrás acerca de la necesidad de jerarquizar con carácter integral el cuidado a ese grupo etario, y consideró que estas personas no pueden verse como sinónimo de enfermedad o de asistencialismo.

“Hay que conocer en un municipio, en un asentamiento, en un consejo popular qué cantidad de personas mayores precisan de ayuda; ya sea porque viven solas, por las condiciones económicas, familiares o por el estado de salud que presentan”, recomendó el experto.

Igualmente, en reciente intercambio con la prensa cubana, Aja Díaz aseguró que, con el 26.7 por ciento de sus habitantes con 60 años o más, la isla se afianza como el territorio con el mayor envejecimiento poblacional en América Latina y el Caribe, según difundió Juventud Rebelde.

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas designó el primero de octubre como Día Internacional de las Personas Mayores, y a propósito de su celebración este año, la red de instituciones del sistema de Salud en Sancti Spíritus promueve un grupo de acciones, básicamente en los hogares de ancianos y casas de abuelos, con la participación de representantes de la Cruz Roja Cubana, Educación, Cultura y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, entre otros organismos.

Charlas, realización de ejercicios físicos y actividades culturales diversas han marcado el festejo en el territorio de la mencionada fecha, de acuerdo con publicaciones en los perfiles institucionales en las redes sociales X y Facebook del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología y la Dirección General de Salud.