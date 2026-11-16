Convocan en Sancti Spíritus a especialidad clave para la soberanía alimentaria local

La segunda edición de esta especialidad abrirá sus puertas en diciembre de 2026 con el objetivo de formar a los profesionales que gestionarán la producción de alimentos y el desarrollo rural sostenible

Desde la academia y la ciencia también se pueden transformar los modelos productivos locales. (Ilustración: Osval)

Ante el imperativo de fortalecer la producción de alimentos y avanzar hacia la soberanía alimentaria, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez ha convocado a la segunda edición de la Especialidad en Sistema de Innovación Agropecuaria Local (SIAL).

Este programa de posgrado, que iniciará en diciembre de 2026, se presenta como una respuesta académica y científica a la necesidad de transformar los modelos productivos locales, colocando el conocimiento y la innovación en el centro del desarrollo agropecuario, según consta en la convocatoria a la que Escambray tuvo acceso.

La importancia de esta especialidad radica en su enfoque holístico. No se trata solo de técnicas de cultivo, sino de gestionar un sistema complejo donde interactúan la ciencia, la tecnología, los actores locales y las políticas públicas.

En un contexto donde la producción de alimentos a nivel municipal es vital para reducir la dependencia de suministros externos y garantizar la seguridad alimentaria de la población, la formación de especialistas capaces de articular estos procesos se vuelve una prioridad estratégica.

El programa, que se desarrollará en la modalidad a tiempo parcial durante 15 meses y otorgará 76 créditos académicos, está dirigido a profesionales de las ciencias vinculadas al desarrollo agropecuario local, a docentes e investigadores del área.

Su objetivo general es formar a los actores y decisores locales para gestionar el SIAL desde una concepción sostenible del desarrollo, lo que implica necesariamente un enfoque de equidad social y de género, así como la aplicación de bases agroecológicas que respeten el medio ambiente.

La estructura curricular está diseñada para dotar a los participantes de herramientas teóricas y prácticas. El primer diplomado, «Fundamentos para la implementación del Sistema de Innovación Agropecuaria Local», abordará temas cruciales como el proceso agrario cubano, el derecho agrario, la agricultura sostenible y la gestión del conocimiento. El segundo diplomado, «Herramientas para la implementación», se centrará en metodologías participativas, planificación estratégica, gestión de proyectos y comunicación para la incidencia en políticas públicas.

Además, se incluirán entrenamientos en escenarios reales donde se aplique el SIAL, con lo cual se garantiza una formación práctica y contextualizada.

El proceso de ingreso requiere ser graduado universitario y estar vinculado al desarrollo de los sistemas agropecuarios locales. La entrega de solicitudes se realizará del 16 al 20 de noviembre de 2026 en el decanato de la Facultad de Ciencias Agropecuarias o en su Secretaría, ubicada en la Avenida de los Mártires No. 360, Sancti Spíritus.

Los aspirantes deberán presentar el título original legalizado, carné de identidad, carta de aval del centro de trabajo (o documentación correspondiente para el sector no estatal) y la planilla de solicitud de matrícula (PG-01). La selección se realizará mediante revisión de documentos y entrevistas personales.

Este esfuerzo formativo busca elevar la calificación de los profesionales y generar un impacto directo en las comunidades. Al capacitar a los decisores locales en la gestión de la innovación, se pretende que los territorios sean capaces de identificar sus propios problemas, movilizar sus recursos y generar soluciones sostenibles para la producción de alimentos.