La universidad me cambió para bien

Confiesa Gabriel Rodríguez Carmenate, estudiante de cuarto año de Ingeniería Informática en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, quien agradece la formación de habilidades comunicativas y de investigación que hoy lleva a la práctica

«La universidad me dio conocimiento, confianza y herramientas necesarias para desempeñarme como profesional en el futuro», asegura Gabriel. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

Introvertido, callado y tímido son algunos de los adjetivos con los que sus profesores y compañeros calificaban a Gabriel Rodríguez Carmenate, estudiante de cuarto año de Ingeniería Informática en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), quienes aseguran que hoy, cuando está próximo a concluir su vida universitaria, es un joven más seguro, confiado y sociable.

«Cuando comencé la universidad no tenía idea de la magnitud de los proyectos en que podemos implicarnos los estudiantes, que nos permiten desarrollar habilidades comunicativas, de investigación y resolución de problemas con las que no contábamos y que serán imprescindibles para nuestro futuro profesional», asegura Gabriel.

Fue en segundo año cuando su vida cambió al aprobar una captación realizada por la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la UNISS que buscaba jóvenes para implicarlos en el Proyecto de Transición Energética del Transporte Urbano en Sancti Spíritus.

«Cuando me dijeron que formaba parte del proyecto me sorprendí mucho, me motivó, pues lo vi como una oportunidad para aprender y ganar en conocimientos. Además, me sentía útil por la implicación social que tiene», acota.

Esos jóvenes han asumido la tarea de diseñar y poner en marcha la aplicación para seguir en tiempo real los ecomóviles y facilitar, de esa forma, a la población la ubicación de los mismos.

El Proyecto de Transición Energética del Transporte Urbano en Sancti Spíritus ha sido el mayor reto que ha enfrentado durante su etapa universitaria.

La tarea supuso varios retos, pues tuvieron que recibir capacitación de expertos para conocer en profundidad el funcionamiento de los sistemas de ubicación que se utilizan en Cuba y ampliar conocimientos en torno a la triangulación a través de radiobases de Etecsa, para encontrar alternativas factibles y, así, empezar a modelar la aplicación.

A partir de allí se implicó en la investigación científica, comenzó a escribir artículos junto a sus compañeros y se sumó a eventos internacionales y nacionales, entre los que destacan Yayabociencia 2025, el Festival Latinoamericano de Instalación del Software Libre (FLISOL) 2026 y la VII Jornada Científica Internacional del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Raúl Ferrer de la UNISS.

«Los eventos me permitieron desarrollar habilidades de comunicación que no sabía que tenía, me dieron mucha confianza, pues nos hemos presentado ante expertos en las materias que abordamos en los trabajos», añade.

A ello se suman los encuentros en que ha tenido la oportunidad de participar en torno a la formación vocacional, con el objetivo de motivar a los más jóvenes y enamorarlos de la vida universitaria, las ciencias informáticas y la investigación científica.

«La universidad me cambió para bien, aprendí mucho y hoy me enfrento a mis últimos meses como estudiante con el conocimiento y la confianza suficientes para asumir la vida profesional que tengo por delante, en la que espero no falten la investigación, la innovación y la ciencia», concluye Gabriel.