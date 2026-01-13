Rubrica Díaz-Canel libro de condolencias por héroes de Cuba y Venezuela

El presidente cubano expresó el “gran dolor e indignación” provocado en el pueblo cubano por el “vil y criminal ataque” del 3 de enero contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

13 enero, 2026 - 10:37pm

Ante las amenazas de la administración de Donald Trump, Díaz-Canel ratificó la lealtad de Cuba al legado de sus próceres. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, firmó este martes en la embajada de Venezuela en La Habana el libro de condolencias en homenaje a los héroes, caídos en defensa de la soberanía de la nación bolivariana.

En su mensaje, el mandatario expresó el “gran dolor e indignación” provocado en el pueblo cubano por el “vil y criminal ataque” del 3 de enero contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Expresamos nuestras genuinas y sentidas condolencias, y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”, escribió Díaz-Canel.

Ante las amenazas de la administración de Donald Trump, ratificó la lealtad de Cuba al legado de sus próceres, del líder histórico Fidel Castro y del Comandante Hugo Chávez, y concluyó con las consignas: “¡Honor y gloria a nuestros héroes! ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!”.

Según informó la Presidencia de la República en la red social X, al acto asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo; el primer ministro, Manuel Marrero; el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales; el canciller Bruno Rodríguez; el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la organización política, Emilio Lozada; y el embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro.

El libro de condolencias permaneció abierto desde el viernes hasta este martes, recibiendo firmas de autoridades cubanas, miembros del cuerpo diplomático y ciudadanos conmovidos por la agresión estadounidense y el secuestro ilegal del jefe de Estado venezolano y su esposa.

