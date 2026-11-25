El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski.

El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, calificó de «poco seria» la propuesta del presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, de volar juntos a Moscú para mantener negociaciones con el líder ruso, Vladímir Putin. Así lo declaró tras una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Hungría, Peter Magyar.

Esta reacción se produce después que Alexánder Lukashenko se ofreciera como «garante de seguridad» para Zelenski y para acompañarlo en el viaje a Moscú, si este aceptaba ir a la capital rusa.

«Él propone llevarme. ¿Acaso soy una maleta para él, o qué? Llevarme en un avión y volar. ¿Para qué?», expresó Zelenski, y sostuvo que ese tipo de planteamientos no contribuyen a alcanzar la paz. «Cuando alguien habla así, es simplemente una conversación poco seria. Es decir, la persona no nos acerca al final de la guerra», subrayó.

Asimismo, planteó una propuesta inversa para entablar el diálogo: «Que Lukashenko tome a Putin y vuele a Kiev. Nosotros también les garantizamos un recibimiento seguro. Eso son negociaciones».

Esta postura se enmarca en lo que Moscú califica como un patrón constante de Kiev para obstaculizar la vía diplomática. Desde la Cancillería rusa se ha denunciado reiteradamente que Zelenski sabotea los esfuerzos de paz mediante exigencias maximalistas y medidas como el decreto del 4 de octubre de 2022, que prohíbe por ley negociar con el presidente Vladímir Putin.

Según Moscú, este rechazo sistemático se ha evidenciado en la interrupción de procesos claves, desde los primeros diálogos en Estambul hasta diversas propuestas de mediación internacional, priorizando la prolongación del conflicto.

A esto se suman las reveladoras declaraciones de Yulia Méndel, secretaria de prensa del Zelenski entre 2019 y 2021. En una entrevista con el semanario suizo Die Weltwoche, Méndel reveló que Zelenski ha rechazado al menos cinco acuerdos de paz desde 2022, comenzando por el proceso de Estambul, cuyo rumbo cambió tras la visita del entonces primer ministro británico Boris Johnson.

Según la exvocera, el fin de las hostilidades habría representado un «suicidio político» para Zelenski, ya que lo obligaría a levantar la ley marcial y convocar elecciones, por lo que ha preferido prolongar el conflicto para retener el poder mientras sectores de su entorno se benefician de la ayuda financiera de Occidente.

Vladímir Putin ha manifestado en reiteradas ocasiones que Moscú está comprometido a encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana. Así, ha enfatizado que en primer lugar hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló en septiembre que Rusia sigue dispuesta a recibir en Moscú al líder del régimen de Kiev. Añadió que se garantizará su seguridad y que Zelenski sabe perfectamente qué decisiones debe tomar.