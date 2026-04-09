Sancti Spíritus cuenta con el espíritu del Yeti (+fotos)

Durante un mes se podrán disfrutar de las creaciones de Agustín Antonio Villafaña en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera

Dibujos sobre cartulina integran la muestra. (Fotos: Lisandra Gómez/Escambray)

Como agradecimiento eterno a uno de los creadores siempre presente en los procesos creativos y de formación de las nuevas generaciones en Sancti Spíritus, Agustín Antonio Villafaña, se muestra en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de la ciudad del Yayabo, la exposición Presencia del Yeti.

Integrada por una veintena de obras de diferentes técnicas y formatos, la propuesta se dedica al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Félix Madrigal es el gestor de la muestra.

“Nos ha ayudado desde hace muchos años como asesor y miembro fundador de las Bienales EnBarrarte —acotó Félix Madrigal, impulsor de este encuentro con uno de los artistas visuales más reconocidos a nivel nacional—. Nos ayuda incansablemente a la parte de elaboración de los proyectos, nos aporta invitados y fuerza material”.

Se exponen obras realizadas en cerámica y dibujo. Las primeras, herencia de la IX edición del evento. Las creaciones sobre cartulina fueron hechas en distintas etapas de la carrera artística del Yeti.

Las cerámicas expuestas son herencias de la IX Bienal EnBarrarte.

“Todo lo que vemos responde al mismo código, lenguaje. No hay un divorcio formal. Son los mismos personajes trasladados de un formato a otro. Por eso, podemos apreciar el pájaro, la cubanía, y elementos que le dan sentido a su carácter jovial, jaranero porque es un hombre muy alegre”.

Presencia del Yeti estará expuesta durante un mes en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de la ciudad del Yayabo.