Sancti Spíritus: Educación se reajusta para dar continuidad al período lectivo

Todos los centros educativos de la provincia se readecuan para mantener las actividades del curso escolar 2025-2026, en medio de la compleja situación que enfrenta el país

Las escuelas primarias mantendrán su vitalidad.

Ante el agudo desabastecimiento de combustible que enfrenta el país, la Dirección General de Educación (DGE) en el territorio y la Educación Superior se reajustan para dar continuidad al período lectivo 2025-2026. A partir de ello las principales autoridades de la DGE en la provincia y de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) han adoptado diversas medidas.

En Sancti Spíritus se mantendrán funcionando los 33 círculos infantiles y las nueve casitas infantiles con que cuenta el territorio.

En el nivel educativo Primaria funcionará la doble sesión en los centros en los que sea posible y estén las condiciones creadas para ello, se garantizará el servicio de seminternado a los estudiantes que cuenten con el mismo y se trabajará para mantener la atención a los educandos de las comunidades rurales, donde no puedan asistir los docentes, sin importar el nivel educativo al que pertenezcan.

Las secundarias básicas y los preuniversitarios de la provincia trabajarán en una sola sesión. Los estudiantes que no puedan trasladarse hasta sus centros educativos serán vinculados a las instituciones de su comunidad para ser atendidos, al igual que lo harán los estudiantes de la Enseñanza Técnica y Profesional.

En el caso de los educandos internos del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, se vincularán a los preuniversitarios de sus respectivos municipios.

De igual forma, en las dos escuelas pedagógicas del territorio los estudiantes de cuarto año continúan vinculados a su componente laboral, como estaba previsto, los de tercer año lo harán en las prácticas docentes en cada municipio, mientras los de primer y segundo años realizarán del 9 al 13 de febrero una semana de prácticas y, luego, alternarán las mismas con concentrados en los municipios para trabajar según lo concebido en su plan de estudios.

Los estudiantes de la Enseñanza Especial que sean internos serán recibidos la semana que comienza en instituciones educativas en sus zonas de residencia, mientras está previsto se reincorporen a sus instituciones educativas habituales el 16 de febrero, mediante el transporte escolar y funcionen como lo hacen habitualmente.

Las instituciones educativas de este nivel de enseñanza se mantendrán trabajando con los educandos externos y seminternos en ambas sesiones de clases. Además, continuará trabajando el Centro Especializado de Servicios Educacionales.

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) adopta la modalidad semipresencial para la formación de pregrado y posgrado; por ello, el segundo semestre del actual período lectivo comenzará a distancia el próximo 16 de febrero.

Asimismo, la UNISS pospuso el desarrollo de la tercera convocatoria de exámenes correspondientes al primer semestre del curso escolar 2025-2026 hasta el retorno a la presencialidad. Los Centros Universitarios Municipales (CUM) organizarán, en estrecha coordinación con las carreras, la planificación y control de las actividades en cada municipio.

La casa espirituana de altos estudios llevará a cabo las actividades planificadas en la formación profesional y de impacto social en los municipios de residencia de los estudiantes; también se organizarán las actividades de práctica laboral docente, de acuerdo con las formas organizativas empresariales y de servicios en cada territorio.