La provincia realiza acciones como parte del VI Ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades, las drogas y las indisciplinas sociales

Ilustración: Osval

Sancti Spíritus se enrola por estos días en el VI Ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades, las drogas y las indisciplinas sociales, proceso que se extenderá hasta el 5 de diciembre y está dirigido a reforzar las medidas que garantizan la estabilidad y seguridad ciudadana, a proteger el bienestar social y a corregir distorsiones en la economía.

De acuerdo con Mayda Yadró Díaz, directora provincial de la Dirección Integral de Supervisión (DIS), en las primeras jornadas de este ejercicio se han alcanzado resultados positivos en cuanto al enfrentamiento y aclaró que, en el tiempo en que no se llevan a cabo los controles de esta naturaleza, los cuerpos impositores continúan su actividad habitual como un sistema que funciona durante todo el año.

En este momento se encuentran activados los puestos de dirección en todos los municipios, consejos populares, direcciones de Trabajo y de Finanzas para recibir las quejas formuladas por la población, asegura Yadró Díaz, quien enumera los organismos impositores vinculados a la tarea: Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), DIS, Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), Higiene, Transporte, Alimentaria, así como el Ministerio del Interior, los bancos, la Fiscalía, el Tribunal y otros.

En este ejercicio se incrementan los recorridos nocturnos con fines de asegurar la protección de las instalaciones, las guardias administrativa y obrera en una provincia que cuenta con 13 505 trabajadores por cuenta propia y 373 mipymes; se priorizan las visitas a los actores que ejercen la actividad mayorista, los importadores y los contratos de cooperación entre el sector estatal y el no estatal.

En ocasiones anteriores, de los 2 700 actores visitados se detectaron más de 1 800 violaciones y se aplicaron 1 302 multas por un valor de más de 19 millones de pesos; además, se aplicaron 11 ventas forzosas, 92 cierres de establecimientos, dos decomisos, 91 retiros de proyectos, 210 actores fueron apercibidos y se enfrentaron 125 ilegales.

Al decir de la directora de la DIS, los equipos de control y enfrentamiento dirigieron su trabajo en otras oportunidades a chequear los depósitos de efectivo de los actores económicos en su cuenta bancaria fiscal, el uso de las pasarelas de pago, los aportes al presupuesto en correspondencia con los niveles de venta, la calidad de los productos ofertados y las violaciones de precios.

De acuerdo con la fuente, entre las principales violaciones detectadas en ejercicios anteriores figuran las ventas sin el autorizo comercial, el bajo nivel de depósito en efectivo contratado con los bancos, puntos de venta cerrados, falta de facturas, pizarras informativas desactualizadas, empleo de personal no contratado, subdeclaración de ingresos, no aceptación de pago por pasarelas virtuales y problemas en los precios de contratación, entre otras.