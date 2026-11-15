En fotos: Una selva en plena calle

Caminar por las aceras aledañas a la calle Raimundo de Pisa, en el reparto Olivos I, de la capital espirituana, se convierte por estos días en una misión riesgosa.
Esta situación se debe a la presencia de una abundante maleza que cubre desde el fondo de la Secundaria Básica Ramón Leocadio Bonachea hasta el frente del Mercado.
La hierba invade los espacios destinados al tránsito peatonal y obliga a las personas a caminar por la calle, exponiéndolas a atropellos y accidentes.
Con ello se afectan niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes deben desplazarse diariamente para acudir al trabajo, a la escuela o a cualquier sitio de la ciudad.
A este problema se suma una fosa que vierte sobre la acera, la cual, además de provocar mal olor y deterioro del entorno, constituye un riesgo sanitario. El agua estancada favorece la proliferación de mosquitos y otros insectos, mientras que el contacto con sustancias contaminadas puede provocar enfermedades.
Ambas situaciones comprometen el paso seguro por las aceras y dan pie, incluso, a otras indisciplinas.
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