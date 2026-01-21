Sancti Spíritus: Nueva estrategia en el IPVCE para el ingreso a la Educación Superior

Este curso los estudiantes de duodécimo grado trabajan con una nueva estrategia de aprendizaje a fin de garantizar resultados satisfactorios en el ingreso a la Educación Superior

Estudiantes del IPVCE conocieron con antelación la estrategia para el ingreso a la Educación Superior. (Foto: Facebook)

Con el propósito de garantizar resultados satisfactorios y alcanzar un mayor por ciento de aprobados en los exámenes de ingreso a la Educación Superior, los directivos y docentes del IPVCE Eusebio Olivera, de Sancti Spíritus, han rediseñado la estrategia de aprendizaje para los alumnos de duodécimo grado, quienes ya están trabajando según estas directrices.

«Nuestra matrícula en duodécimo grado es de 135 estudiantes, de ellos diecinueve ya obtuvieron su carrera a través de concursos y sociedades científicas, 13 están en colegios y un educando renunció al ingreso; eso nos deja con 102 jóvenes que ya están trabajando con la nueva estrategia sovre la base del completamiento de su curriculo general», precisó el máster en Ciencias Dunierky Díaz Medina, director de la institución.

Como parte de esta ese programa, se reorganizaron los estudiantes por grupos según sus resultados académicos, diagnósticos y seguimiento del aprendizaje.

De modo que los tres grupos de estudiantes trabajan de la mano de profesionales especialistas en el ingreso a la Educación Superior; los educandos, además, acuden a cursos de preparación que radican en el IPU Honorato del Castillo, de la cabecera provincial, en el horario de la tarde.

Díaz Medina acotó: «Los especialistas trabajan como prioridades la solución ágil de ejercicios de geometría, la comprensión de procesos históricos, desarrollo del pensamiento crítico, además de hacer hincapié en la comprensión de la gramática».

Previo a la realización de los exámenes de ingreso, los estudiantes serán evaluados por sus profesores a través de diversos ejercicios comprobatorios.