Sancti Spíritus participó en el Simposio Mundial de la Unesco sobre educación para el Desarrollo Sostenible

Entre los integrantes de la delegación cubana a este evento estuvo el máster en Ciencias de la Educación Rogelio León, director de la ESBU Mártires de la Familia Romero, de Fomento, quien llevó a la cita las experiencias y buenas prácticas que tienen lugar en el centro educativo

Este evento fue el escenario propicio para mostrar al mundo la calidad de la educación cubana, precisó el director de la ESBU Mártires de la Familia Romero de Fomento. (Fotos: Cortesía del entrevistado)

Hace solo unos días tuvo lugar el Simposio Mundial “Transformando futuros: Mejorando la práctica de la EDS para 2030 mediante la investigación-acción”, en Bucarest, capital de Rumanía, evento al que asistió una delegación cubana compuesta por instituciones, especialistas y docentes vinculados a la Red de Escuelas Asociadas a la Unesco (RedPEA).

El evento reunió a representantes de 10 países para intercambiar experiencias, validar herramientas técnicas y fortalecer capacidades en materia de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). También fueron discutidas diversas estrategias de difusión, sostenibilidad y cooperación futura entre los miembros de la Red Mundial de EDS para el 2030.

Precisamente, entre esos integrantes estuvo un espirituano el máster en Ciencias de la Educación Rogelio León, director de la ESBU Mártires de la Familia Romero de Fomento, quien llevó a la cita las experiencias y buenas prácticas que tienen lugar todos los días en el centro educativo fomentense.

“La invitación a este evento es para nuestra escuela un gran honor y un profundo reconocimiento al trabajo que, día a día, hacemos todos los estudiantes, docentes, familiares y personas de la comunidad en el proceso enseñanza-aprendizaje y los proyectos educativos que aquí tenemos”, precisó el máster en Ciencias de la Educación Rogelio León, director de la escuela.

La ESBU Mártires de la Familia Romero, de Fomento, recibió el Premio Pilar de la Paz de la Unesco por su excelente trabajo.

Esta escuela espirituana mantiene, desde 1991, un estrecho vínculo fraternal y de trabajo con la UNESCO; organización internacional a la que está asociada desde el año 2000 que, también, le entregó el premio Pilar de la Paz, galardón que solo ostentan 10 centros educativos en toda Cuba.

“Para los próximos meses nuestra escuela mantiene el compromiso de trabajar en base a los acuerdos y estrategias determinadas en el simposio, para cuando tengan lugar las conclusiones de este proyecto, previstas para el mes de junio, podamos mostrar los resultados obtenidos para orientar a otros países en este proceso y ser los mejores embajadores del mismo en Cuba”, puntualizó Rogelio León.