Sancti Spíritus: Se mantiene vitalidad del curso escolar

A poco más de un mes de implementados diversos reajustes, ante el agudo desabastecimiento de combustible que vive el país, el sector educacional en la provincia mantiene las principales actividades de continuidad al curso escolar 2025-2026

En Sancti Spíritus ha continuado la preparación de los estudiantes de duodécimo grado para los exámenes de ingreso a la Educación Superior. (Fotos: Facebook)

A poco más de un mes de la puesta en marcha de un grupo de acciones para garantizar la continuidad del curso escolar 2025-2026, ante el agudo desabastecimiento de combustible que vive el país, el sector educacional en Sancti Spíritus mantiene la vitalidad del período lectivo en los diferentes niveles de enseñanza.

A propósito del tema, el máster en Ciencias Andrei Armas Bravo, director general de Educación en la provincia precisó: “Se mantienen funcionando todos nuestros círculos infantiles con algunas irregularidades, por supuesto, pues en ocasiones trabajan una sola sesión debido a problemas con el combustible para la cocción de alimentos, principalmente el gas, aunque ya muchos de estos centros utilizan como alternativa el carbón o la leña para minimizar las afectaciones”.

En la Enseñanza Primaria, se ha mantenido la doble sesión con normalidad para los estudiantes seminternos. (Foto: Facebook)

En la Enseñanza Primaria, se ha mantenido la doble sesión con normalidad para los estudiantes seminternos, mientras en el caso de los internos han existido algunas intermitencias, al igual que en la Enseñanza Especial

Las secundarias básicas trabajan en una sola sesión sin brindar el servicio de la merienda escolar; en el caso de los estudiantes que viven en comunidades alejadas, se han vinculado a escuelas de esas zonas.

Sobre la enseñanza preuniversitaria, Armas Bravo acotó: “El preuniversitario es muy disperso; no obstante, en la cabecera provincial, los educandos del IPVCE están siendo atendidos en el IPU Honorato del Castillo, una estrategia muy bien organizada que nos permite compenetrar estas dos instituciones educativas para garantizar un funcionamiento estable. Asimismo, los estudiantes de duodécimo grado continúan preparándose para sus exámenes de ingreso, previstos, hasta el momento, para el próximo mes de mayo”.

La Enseñanza Técnica y Profesional recibe el apoyo de las facultades obrero-campesinas para atender a los estudiantes que viven en comunidades aisladas.

Mientras, la formación pedagógica continúa vinculada a la práctica profesional en cada uno de los municipios de residencia de los educandos desde primer año hasta cuarto; estos últimos ya se preparan para sus ejercicios de culminación de estudios; muchos asumen la docencia y perciben ya salario como maestros, a partir de un grupo de medidas de flexibilidad que el Ministerio de Educación ha tomado para favorecer la cobertura docente.

El director general de Educación en Sancti Spíritus agradeció el inmenso esfuerzo que, día a día, desarrollan los educadores, quienes, con grandes sacrificios, llegan hasta las aulas para garantizar la atención a los estudiantes en medio de la compleja situación que enfrenta el país.