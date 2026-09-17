Sancti Spíritus se suma a iniciativa para prevenir embarazo en la adolescencia

Hasta el venidero 20 de septiembre la provincia desarrolla la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes

Especialista del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología del territorio intercambian con embarazadas. (Foto: Cortesía de Prosalud)

Con el objetivo de reducir la maternidad temprana, un serio problema social y de salud hoy en el mundo, Sancti Spíritus desarrolla diversas acciones como parte de la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes en América Latina; iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud a celebrarse hasta el venidero 20 de septiembre.

De acuerdo con la licenciada en Enfermería Odalys León Bandomo, especialista de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), adscrita al Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), la iniciativa promueve la realización de actividades educativas para fortalecer los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva y acerca de la problemática del embarazo y los riesgos a los que se exponen las futuras madres en esta edad.

La Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes, indicó León Bandomo, incluye el desarrollo de dinámicas grupales en hogares maternos, centros docentes y salas de ingresos de los servicios de la Maternidad del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

Según estadísticas del Programa de Atención Materno Infantil en el territorio, el índice de embarazo en la adolescencia es alto (15.9 por ciento) al registrarse 237 gestantes menores de 18 años, con la mayor incidencia en los municipios de Taguasco, Sancti Spíritus, Yaguajay, La Sierpe y Jatibonico; estos dos últimos por encima de la media provincial.

Las cifras revelan, igualmente, que la alta tasa de fecundidad adolescente en la provincia es una de las principales causas del bajo peso al nacer, indicador que, aunque disminuye con respecto a igual etapa del año anterior (8.5 a 7.0), sigue siendo alto, y los territorios con peor comportamiento son Jatibonico (9.0 por ciento), Sancti Spíritus (8.8 por ciento) y La Sierpe (7.7 por ciento).

La licenciada en Psicología Yarelis Gómez Montané, al frente del Departamento de Prosalud, en el CPHEM valoró de oportuna esta semana de intercambios pues deviene escenario para advertir sobre los problemas psicológicos enfrentados por las adolescentes que asumen la maternidad, dentro de ellos, la ansiedad y la depresión, generados, esencialmente, porque no están preparadas para esta situación y no tienen mecanismos de defensa para enfrentarla.

Estudios científicos revelan que las madres de 10 a 19 años tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años; además de que los bebés son más proclives a padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave.

La Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes, una iniciativa regional en América Latina y el Caribe, es convocada por la Organización Panamericana de la Salud y busca sensibilizar, movilizar y promover políticas y servicios que prevengan los embarazos en la adolescencia.