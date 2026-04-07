Sancti Spíritus: Sector educacional actualiza medidas para asegurar vitalidad del curso escolar

Las acciones se rigen por las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación al respecto

La principal novedad de estas medidas radica en la defensa de la presencialidad en los grados terminales y el aplazamiento de los exámenes de ingreso para principios de junio. (Foto: Radio Rebelde)

La Dirección General de Educación en Sancti Spíritus actualiza las medidas implementadas para garantizar la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje, según lo dictado por el Ministerio de Educación en medio de la compleja situación que enfrenta el país, ante el prolongado desabastecimiento de combustible.

Sobre el tema, el máster en Ciencias Andrei Armas Bravo, director general de Educación en Sancti Spíritus precisa: “De forma general, se mantiene la realización de programas complementarios, proyectos y tareas de impacto vinculadas a prioridades socioeconómicas en el espacio comunitario del territorio”.

Asimismo, la primera infancia se mantiene como una prioridad en la atención educativa, por lo que seguirá siendo favorecida la jornada completa. En el caso de la Educación Especial continuará trabajando según la diversidad de variantes reconocidas en este tipo de enseñanza.

“La novedad de las nuevas orientaciones dictadas por nuestro ministerio están centradas en los grados terminales: sexto, noveno y duodécimo grados, cuyos ciclos finalizan este curso, para lo que se dispone defender la mayor presencialidad posible, sobre todo en el caso particular del grado 12”, acota Armas Bravo.

Precisamente, los educandos de duodécimo grado concluyeron ya sus exámenes finales, para luego continuar reforzando la preparación para las pruebas de ingreso a la Educación Superior, cuya fecha fue pospuesta para el próximo mes de junio, entre los días 5 y 12.

En tanto, los estudiantes de la Enseñanza Técnica y Profesional y de las escuelas pedagógicas de la provincia que están por culminar su formación deben seguir reforzando el vínculo con las entidades laborales a través de la práctica profesional para consolidar sus competencias como futuros profesionales.