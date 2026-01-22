Del 26 al 30 de enero próximos tendrá lugar la cita, con sede en Trinidad, donde maestros de todo el país se reunirán para intercambiar experiencias, socializar conocimientos y diseñar estrategias de trabajo

Más de 50 docentes de todo el país se darán cita en Sancti Spíritus para el Evento Nacional de Clases de la Enseñanza Primaria. (Foto: Facebook)

Sancti Spíritus será la sede del Evento Nacional de Clases de la Enseñanza Primaria, que se celebrará del 26 al 30 de enero próximos en la ciudad de Trinidad, donde maestros de todo el país se reunirán para intercambiar experiencias, socializar conocimientos y diseñar estrategias de trabajo con el objetivo de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos.

“Se darán cita en Sancti Spíritus más de 50 docentes y cinco metodólogos liderados por Zulima Lobaina, directora nacional de la Enseñanza Primaria, quien presidirá las jornadas de trabajo; durante el encuentro se presentarán clases correspondientes a todas las asignaturas del currículo de los estudiantes, mientras los profesores del sector rural harán lo propio con la defensa de una clase única para grupos multígrados”, precisó Rosa Mayteé González Macola, jefa del Departamento de Educación Primaria en la Dirección General de Educación en la provincia.

El evento tendrá varias sesiones de trabajo, donde serán analizados los principales resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes durante los últimos meses a través de ejercicios comprobatorios.

También serán diseñadas nuevas estrategias que servirán de guía para los profesores impartir docencia, donde destacan la sistematicidad en el trabajo con la asignatura de Historia de Cuba en las escuelas primarias del país y la importancia de impulsar las actividades pioneriles de los educandos.

“La delegación espirituana dará especial atención durante el evento al trabajo y principales necesidades de nuestros maestros rurales a la hora de impartir docencia, pues es importante destacar que en la provincia de un total de 293 centros de educación primaria hay 217 que pertenecen al sector rural”, acotó González Macola.