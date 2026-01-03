Sancti Spíritus también está con Venezuela: “Esta es una agresión contra el continente entero”

Personalidades, instituciones, gente de pueblo suman sus voces desde Sancti Spíritus en apoyo a Venezuela y en enérgica condena al crimen perpetrado por Estados Unidos contra la soberanía del país suramericano

Voces espirituanas se alzan a favor del pueblo de Venezuela.

En medio de las tensiones generadas por la agresión militar perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela, violando de forma flagrante el Derecho Internacional y los principios y propósitos de la Carta de la ONU, los pueblos del mundo se levantan airados en señal de lo que a todas luces es un intento de saqueo de los recursos naturales, especialmente del petróleo de la nación suramericana.

Desde la madrugada el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez emitió un enérgico mensaje en su cuenta de X, en el que señaló la urgencia de detener la escalada de violencia en el país hermano, al que le intentan imponer un cambio de gobierno.

La posición de Cuba, así como la de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, se traduce en el apoyo incondicional al pueblo de Venezuela y la Revolución Bolivariana, que tiene todo el derecho a defenderse.

Desde Sancti Spíritus, en el centro de Cuba, numerosas voces se alzan para reforzar las ideas contenidas en la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, una postura compartida por personalidades, instituciones y pueblo en general.

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) es una de las instituciones que respaldan el derecho de Venezuela a defender su soberanía, por lo que este centro de altos estudios denuncia la escalada militar vivida en la madrugada de este 3 de enero. En su página oficial en la red social en Facebook compartió su rechazo a “esta flagrante violación de la soberanía y el derecho internacional”.

Por su parte, la delegación espirituana del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) se suma a la condena del ataque imperialista contra Venezuela. Lester Rodríguez Acosta, delegado de la organización en la provincia, expresó que América Latina y el Caribe es y debe permanecer como una Zona de Paz.

“Una vez más el gobierno de los Estados Unidos usa pretextos falsos para justificar una agresión militar; esta vez contra Venezuela, con el objetivo de apropiarse de sus recursos petroleros —asegura—. Desde Sancti Spíritus, como en toda Cuba, exigimos el fin de la escalada norteamericana”.

Asimismo, varias organizaciones de solidaridad con Cuba en el mundo denuncian desde esta madrugada la agresión del gobierno estadounidense a objetivos en el país andino.

Desde el sector de la Salud Pública de Sancti Spíritus, la doctora Idania Pérez Luga, jefa del departamento de Colaboración Médica en la Dirección General de Salud en la provincia, confirma a Escambray la presencia de 381 colaboradores espirituanos en la República Bolivariana de Venezuela.

“Como informa nuestro ministro, todos los colaboradores están protegidos y se mantiene comunicación con ellos”, recalca.

Desde el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, (Uneac) en Sancti Spíritus, su presidente Carlo Figueroa Crespo sostiene que atacar Venezuela es atacar la cultura del continente americano.

“Es una obligación de la intelectualidad, de los artistas de bien, denunciar lo ocurrido, porque hay que tener en cuenta que América Latina hace muchos años fue declarada como una Zona de Paz. Eso significa una responsabilidad histórica”, recuerda.

“Estamos siendo testigos de una agresión al corazón mismo de América Latina. Estados Unidos sigue viendo a América y el Caribe como su patio trasero y esta es la mejor demostración. Y no resulta una guerra contra un hombre o contra dos ni contra tres, es una guerra por recursos naturales.

“Esta agresión lacera la cultura, las esencias de un continente entero. Eso puede generar consecuencias insospechadas, porque puede diseminarse por todo el continente muy fácilmente como un polvorín.

“Las alertas son claras: hoy es Venezuela, mañana puede ser Colombia, México, Cuba… Hay muchas maneras de agredir. Nosotros estamos bajo una agresión hace más de 60 años, la que podemos nombrar blanda, mediática, pero estamos brutalmente bloqueados y eso es una expresión de agresión, ataque.

“Lo vivido en las últimas horas en Venezuela puede entrañar otros riesgos históricos de los que, por supuesto, ya hay experiencia. Recordemos, Panamá, Granada, Guatemala, Cuba en 1961. Nadie quiere eso para nadie, porque tiene un solo nombre: genocidio. No podemos convertir América Latina en otra Gaza, en Siria y en todos los lugares, porque donde Estados Unidos pone sus botas lo que dejan detrás es una estela de horror y misterio”.

Por su parte, desde el Ministerio del Interior (Minint) de este central territorio se alzan las voces de oficiales que condenan el ultraje de Estados Unidos a la soberanía y a la libre determinación de Venezuela y ratifican su apoyo incondicional a la Patria de Bolívar y de Chávez.

“Repudiamos firmemente esta acción y le decimos a los hermanos venezolanos que no están solos, que con ellos está Cuba, la pequeña isla que sin grandes recursos naturales ha sabido resistir y desarrollar esta Revolución a 90 millas del imperio más poderoso de la historia”.

Al cierre de este reporte, continúan las muestras de apoyo a Venezuela en las redes sociales y escenarios físicos de Sancti Spíritus, una provincia que, como el resto de Cuba, ha sido un puntal en las misiones sociales desarrolladas en los más intrincados parajes de la geografía venezolana.