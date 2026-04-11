Se estabilizan servicios en sucursales del Banco Popular de Ahorro de Trinidad

La instalación de un kit solar de altas prestaciones hoy asegura la vitalidad de las operaciones en la sucursal de mayor nivel de actividad en el sureño territorio

El sector bancario en Trinidad fue de los primeros en apostar por la moderna tecnología. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

El uso de la energía renovable constituye una alternativa viable en aras de garantizar servicios de alta demanda en Cuba, afectados por la crisis energética como consecuencia del recrudecimiento de las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

El sector bancario en Trinidad fue de los primeros en apostar por la moderna tecnología y, a casi un mes de la instalación de un kit solar de altas prestaciones, la Sucursal 5152 del Banco Popular de Ahorro mantiene activas sus operaciones y el horario de atención a los clientes.

Anteriormente, se hacía muy engorroso el servicio en esta sucursal que es la de mayores niveles de actividad en el sureño territorio, precisó el director Ernesto de Ávila León, quien confirmó a Escambray la mejora en todas las áreas, así como el estado de opinión favorable de la población. “Hoy se nota el cambio y la prueba está en la disminución significativa de las colas”.

De acuerdo con el directivo, se realizó un estudio de carga de la entidad y se procedió al montaje de los paneles, de 3 kilowatts de potencia, además del inversor y la batería, de 10 kilowatts cada uno; “más adelante se sumará otro kit solar, con lo cual se asegura la total autonomía energética”, agregó

El equipamiento, señaló, respalda todos los servicios que presta el banco, entre ellos la línea de caja, las áreas comercial, de negocios y de contabilidad y el servidor.

El equipamiento respalda los servicios del banco.

“Garantizamos los servicios de entrega de tarjetas y pines, los cheques de compra y venta de viviendas, apertura de cuentas de ahorro; se atienden las empresas y el sector no estatal, pero la prioridad son las operaciones con efectivo, la principal demanda de la población”.

Al respecto, el directivo explicó que, si bien no se cuenta con el efectivo suficiente, en dependencia de la disponibilidad, se entrega una cuota a través de las cajas.

“Las prioridades están bien definidas: el pago de jubilados, al sector de la agricultura vinculado a la producción de alimentos y el salario de los trabajadores. Cerramos el mes de marzo sin ninguna demanda insatisfecha por esos conceptos”, enfatizó.

En cuanto a la rotura de los cajeros automáticos, De Ávila León explicó que ya fueron reportados y están a la espera de que el personal especializado pueda ser trasladado a Trinidad para su revisión y reparación.