Se inicia ciclo de conferencias: Arquitectura, Urbanismo y Gestión Patrimonial-Cultural de Trinidad de Cuba

Expertos en esta materia estarán a cargo de este importante ejercicio académico, que contribuye además a la promoción de los valores históricos y culturales de la ciudad

La excepcionalidad de la ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios dentro del contexto hispanoamericano y caribeño es uno de los temas a tratar en el ciclo de conferencias. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Organizado por la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios, a partir de este miércoles se desarrollará el ciclo de conferencias: Arquitectura, Urbanismo y Gestión Patrimonial-Cultural de Trinidad de Cuba.

Estudiosos y personalidades profundizarán en elementos históricos que marcaron la evolución de la arquitectura en las urbes patrimoniales cubanas como resultado de la conquista española y los procesos de transculturización.

Como actividad inicial de esta interesante propuesta, se anuncia el curso Trinidad en su contexto hispánico, hispanoamericano, caribeño y cubano, a cargo de la Dra. C. Alicia García Santana, investigadora y autora de varios volúmenes vinculados a esta materia.

El ciclo de conferencias está previsto a desarrollarse entre los meses de marzo a noviembre, excepto en el periodo vacacional; y abordará desde aspectos generales del urbanismo en las primeras villas cubanas hasta temas más específicos como la evolución de las viviendas en los siglos XVIII y XIX, las casas patios y las casas de plantación en el Caribe.

Además de la conocida experta en temas patrimoniales, participarán como conferencistas el investigador y museólogo Víctor Echenagusía Peña y Bárbara Venegas Arboláez, Historiadora de Trinidad, además de profesores de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, de Cienfuegos.

En opinión de Lisa Robaina Acosta, especialista de Cooperación Internacional de la Oficina trinitaria, constituye una oportunidad de lujo para conocer a través de acuciosos investigadores aspectos en torno a la arquitectura y el urbanismo en las primeras ciudades fundadas en Cuba.

Como cierre de la parte inicial de la actividad académica, García Santana impartirá la conferencia “Excepcionalidad de la ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios dentro del contexto hispanoamericano y caribeño”, oportuno análisis para promover en las nuevas generaciones el amor y la responsabilidad por la preservación de valores arquitectónicos y culturales.