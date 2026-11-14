Zonas educativas: una estrategia para garantizar el aprendizaje

En estos momentos la provincia cuenta con un total de 80, distribuidas en todos sus municipios para impartir docencia a cerca de 6 000 estudiantes que se encuentran alejados de sus instituciones formativas habituales

La mayor parte de las zonas educativas en Sancti Spíritus se concentran en sitios aislados y rurales, 13 de ellas en el Plan Turquino.

El sector educacional en Sancti Spíritus, como parte de la descentralización que ha impuesto la actual situación electroenergética del país, ha asumido diversas alternativas para dar continuidad al presente período lectivo; entre ellas las zonas educativas como espacio para garantizar protección y acompañamiento a los educandos que se encuentran alejados de sus instituciones formativas habituales.

En estos momentos la provincia cuenta con un total de 80, distribuidas en todos los municipios para impartir docencia a cerca de 6 000 estudiantes espirituanos y tributar, de esa forma, al completamiento del currículo general, según el nivel de enseñanza en que se encuentran.

A propósito de ello, Alexander Díaz Castro, subdirector en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus, precisó: «Ninguna zona educativa se parece a otra, cada una de ellas asume variantes de atención propias en respuesta a las necesidades de los territorios en que se ubican; es un proceso que sufre transformaciones a diario, en función de optimizar su funcionamiento para garantizar mejor atención a los educandos».

Entre los principales retos que ha asumido el sector educacional en Sancti Spíritus para poner en marcha las zonas educativas están la novedad del concepto en sí mismo, lo que ha implicado la necesidad de socializar experiencias con otras provincias del país para retroalimentarse y adaptar sus buenas prácticas al entorno espirituano.

«La compleja situación que actualmente enfrenta nuestra provincia en torno a la cobertura docente golpea el óptimo funcionamiento de las zonas educativas y atenta contra la atención pedagógica que allí reciben los estudiantes, por ello, continuamos trabajando en alternativas que nos permitan aliviar ese escenario y garantizar la calidad en la formación de los niños y jóvenes espirituanos», añadió Díaz Castro.

De igual forma, ha sido esencial el apoyo de las familias, los consejos populares, organizaciones políticas y de masas, así como entidades y actores económicos estatales y no estatales que se encuentran en estos lugares.

«Cuando toda la familia y comunidad se implican en estos proyectos el resultado es mejor, hoy lo necesitamos más que nunca para transitar y concluir en las mejores condiciones este curso escolar y hacerlo con la satisfacción de que los niños aprendieron», concluyó.