Sheinbaum sobre bloqueo petrolero a Cuba: «No se puede ahorcar a un pueblo así, es muy injusto»

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo confirmó que, por ahora, la exportación de crudo a Cuba está suspendida para no afectar la economía mexicana, pero se hacen las gestiones con Estados Unidos para reanudarla

La visita de extranjeros tiene un peso importante en la economía de Cuba, pues los ingresos en ese renglón alcanzaron 3 mil millones de dólares en 2019. (Foto: Jair Cabrera Torres)

México realiza todas las acciones diplomáticas pertinentes para reanudar el envío de petróleo a Cuba sin verse afectado por la imposición de aranceles que el presidente Donald Trump amagó aplicar a quien lo haga, sostuvo la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, quien consideró muy injusta esta medida porque afecta al pueblo cubano, “no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto. Un llamado a que no haya estas sanciones y se apoye al pueblo, siempre”.

Luego de anticipar que habrá un nuevo cargamento de ayuda humanitaria para la isla como parte de la histórica política de fraternidad y solidaridad con los pueblos que ha desplegado México, la mandataria subrayó que no podemos ser omisos ante la situación por la que atraviesa el pueblo cubano a partir de las sanciones que anunció Estados Unidos a cualquier país que envíe combustible a Cuba. “Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero nunca debe afectarse a los pueblos”.

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo confirmó que, por ahora, la exportación de crudo a Cuba está suspendida para no afectar la economía mexicana, pero se hacen las gestiones con Estados Unidos para reanudarla.

En este contexto, ratificó su propuesta de poder mediar para instalar conversaciones entre ambos países para superar esta situación, siempre sobre la base de los principios de la diplomacia mexicana que pugna por la autodeterminación de los pueblos, esto es, el derecho de éstos a elegir el gobierno que consideren.

–¿Usted tiene confianza en que se puedan reanudar (los envíos de petróleo)?

–Pues vamos a ver. Pero hay que buscar siempre soluciones pacíficas y que no haya sufrimiento de los pueblos (…). Están detenidos en este momento y estamos buscando evitar afectaciones a México. Y que, de manera diplomática, como siempre, encontremos la mejor vía para que Cuba reciba el combustible.

Ante las críticas opositoras por la posible afectación a la economía mexicana y a las negociaciones del tratado comercial de América del Norte, por la política hacia Cuba, Sheinbaum Pardo cuestionó esas posturas. En vez de ser “aves de mal agüero” deberían trabajar en la misma dirección histórica de solidaridad con Cuba.

(Tomado de La Jornada)