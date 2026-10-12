Subserie entre Gallos y Leñadores termina con abrazo a dos

Con balance ahora de cinco victorias y tres derrotas, los espirituanos descansarán este martes para jugar de miércoles a sábado en la valla del Huelga contra Ciego de Ávila

Radio Sancti Spíritus

12 octubre, 2026 - 6:38pm

Frederich Cepeda fue el jugador más destacado por el equipo de los Gallos. (Foto: Facebook)

Los Leñadores de Las Tunas derrotaron este lunes 6 carreras por 5 a los Gallos de Sancti Spíritus en el cuarto y último juego de la subserie particular, correspondiente a la 65 Serie Nacional de Béisbol, y empataron el duelo bilateral a dos triunfos por bando.

El partido se decidió en un cierre ajustado. La victoria correspondió al lanzador Rodolfo Díaz, mientras que el revés fue para Yanielquis Duardo.

El espirituano Frederich Cepeda tuvo una destacada actuación ofensiva al conectar 3 imparables en 3 turnos, incluidos dos dobles y dos bases, para convertirse en la figura más sobresaliente del encuentro por los Gallos.

Con este resultado, Sancti Spíritus queda con balance de 5 victorias y 3 derrotas. El equipo descansa el martes y jugará de miércoles a sábado en el Estadio José Antonio Huelga frente a Ciego de Ávila.

La subserie particular entre Sancti Spíritus y Las Tunas quedó empatada a dos triunfos por bando, y se decidirá cuando Las Tunas devuelva la visita a los Gallos.

Ficha del partido:

EquipoCHE
Sancti Spíritus (SSP)5112
Las Tunas (LTU)6101

Ganó: Rodolfo Díaz
Perdió: Yanielquis Duardo
Destacado: Frederich Cepeda, 3-3, dos dobles, dos bases

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Texto de Radio Sancti Spíritus

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