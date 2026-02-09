Sueños convertidos en realidad (+video)

El próximo 19 de febrero, el Centro Psicopedagógico Reparador de sueños”celebrará sus 36 años de creado con marcadas mejoras constructivas, muestra de la unidad y la buena voluntad del sector empresarial perteneciente al sistema de la Agricultura de Sancti Spíritus

La instalación recibió una rehabilitación integral por parte de entidades agropecuarias de la provincia.

Cuando las voluntades se unen en bien de los demás y las sonrisas suelen convertirse en la mejor recompensa, las obras son más hermosas y placenteras. Así sucede en el Centro Psicopedagógico “Reparador de sueños”, de Sancti Spíritus, donde se hizo posible el remozamiento de la institución, gracias al aporte de diversas entidades del territorio.

De acuerdo con Isbel María Zayas Obregón, directora del centri, por decisión del Partido y del Gobierno, el sector de la Agricultura, con sus estructuras, se dio a la tarea de acometer la reparación de las 16 salas con que cuenta la institución, las cuales en estos momentos brindan un mejor confort.

“Entre las empresas que intervinieron estuvieron la Agroindustrial Sancti Spíritus, Tabacuba, la Empresa Porcina, Suministros Agropecuarios, la Empresa Agroindustrial Sur del Jíbaro, Tabaco Torcido, Managuaco y la Pecuaria Venegas, por mencionar algunas. Además, casi todas las empresas nos aportaron donaciones”, expresó a Escambray, con mirada agradecida, Zayas Obregón.

Muchas fueron las contribuciones llegadas con ese calor incondicional de los espirituanos. En el Centro Psicopedagógico recibieron ventiladores, 113 colchones, toallas, sábanas, colchas, y otros avituallamientos.

Al decir de la directiva, “por encima de todo, recibieron nuestros niños el regocijo de tener una institución con mejores condiciones. Nuestros residentes forjaron lazos de amistad con los compañeros de estas empresas. Hoy ellos se sienten identificados con esos trabajadores que transitaron por aquí, y demostraron que con esfuerzo se puede hacer todo esto que hoy exhibimos”.

El próximo 19 de febrero, el Centro Psicopedagógico celebrará sus 36 años de creado con marcadas mejoras constructivas, muestra de la unidad y la buena voluntad del sector empresarial perteneciente al sistema de la Agricultura de esta central provincia, una idea que por estos días ya se replica en Sancti Spíritus.