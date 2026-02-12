Tabaco con buen aroma

En los favorables resultados del territorio inciden un mayor estímulo financiero, la siembra temprana, garantía de insumos indispensables y la probada cultura tabacalera de los vegueros de la provincia

Entre los renglones exportables más consolidados del territorio aparece el tabaco. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Las vegas espirituanas inhalan un buen aroma en la presente campaña tabacalera. Lo primero fue superar las 1 490 hectáreas programadas y cumplir en las dos tecnologías: 390 de tapado y 1 100 de sol en palo. Justo este último marca pautas en lo que se inscribe como la recuperación tabacalera del territorio, que hace dos campañas tocó fondo con la siembra de apenas 615 hectáreas.

Un mayor estímulo financiero resultó clave en ese resurgir, que pasa, además, por la siembra temprana, garantía de insumos indispensables y probada cultura tabacalera de los vegueros de la provincia, que, tras la incorporación de nuevos cosecheros, suma 836 productores individuales, diseminados en Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), de Créditos y Servicios (CCS), Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y Unidades Empresariales de Base (UEB) estatales, y este año se incorpora una nueva forma de producción, que es el Ejército Juvenil del Trabajo, en Fomento.

“Comenzamos la siembra el 20 de octubre como estaba previsto —señala Isidro Hernández Toledo, director agrícola de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco en la provincia—. En ese mes cubrimos 44.14 hectáreas, el 3 por ciento. Nos propusimos un 10 por ciento, pero las condiciones climáticas no lo permitieron. En noviembre plantamos 595.82 hectáreas y en diciembre 610.49, lo que permitió cerrar el año con 1250.45 hectáreas, el 84 por ciento del plan, algo no alcanzado en las últimas campañas.

“Para lograr rendimiento agrícola hay que sembrar en la mejor época del año, los meses de octubre, noviembre y diciembre. En enero se plantó el resto, ya que varios productores hicieron ese proceso escalonado porque a sus tradicionales áreas de tapado —que sí se terminaron en diciembre— sumaron otras de sol en palo para poder usar la misma capacidad de curación”.

Refiere que todos los territorios de la provincia cumplieron el plan de siembra, con los mayores aportes de Cabaiguán y Taguasco, sobre todo el primero, que concentra prácticamente el 90 por ciento del tapado.

La propia fuente admite que resulta innegable el incentivo financiero en Moneda Libremente Convertible para el sol en palo. “Ello comenzó en la campaña anterior, cuando se aplicó el 3 por ciento al monto del valor al importe del tabaco que compone precio, es decir, las clases altas o exportables, mientras en la actual se incrementó a un 3.6 por ciento”.

También apunta como catalizador la disminución del precio del fertilizante de 31 000 pesos a 25 000, la garantía de los recursos que permitió una preparación de suelos un poco más temprana, así como la disponibilidad de posturas.

“Inmediatamente desde que los recursos llegan a la empresa lo conciliamos, vemos qué nos entró y se distribuye, aunque hay algunos que son más emergentes que otros, pero la garantía en general ha sido buena, aun cuando han existido limitaciones de algunos que han llegado un poco más tarde. Se ha entregado alambre de púas, fertilizantes, plaguicidas, combustible. En estos momentos falta por arribar el completamiento del Nitrato de Amonio, pero este fertilizante es para la capadura”.

Para redondear un buen comportamiento de la campaña se impulsa la construcción de 576 aposentos, un volumen que, al decir de la fuente, no tiene precedentes en las últimas campañas. “Ya en enero terminamos 401. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para trasladar madera de las empresas forestales de Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey y Sancti Spíritus, y de nuestras propias áreas forestales, ello demanda una buena cantidad de recursos como combustible, motosierras, sogas, gomas de tractor, baterías, aceite, todo eso choca en las condiciones actuales porque también hay que garantizar puntillas y techos de zinc, sobre todo para las construcciones nuevas que se están haciendo con esa cubierta. Es fuerte, pero se trabaja para lograrlo”.

Desde inicios de año se cosecha tabaco en la provincia y el propósito es crecer en la producción neta de la hoja: de las 1 212 toneladas logradas en la campaña anterior a 1 700 toneladas en la actual.