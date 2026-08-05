De nuevo en marcha la cruzada teatral

Desde este miércoles y hasta el sábado localidades de Yaguajay serán tocadas por la magia del teatro

Localidades del Plan Turquino de Yaguajay acogerán el arte de los teatristas espirituanos. (Foto: Cortesía de Ana Betancourt)

Después de enriquecedoras experiencias y de una necesaria parada al concluir la primera etapa, que incluyó cuatro municipios espirituanos, la XXII Cruzada Teatral Por la ruta de Camilo y Che enfila su proa hacia el norte de la provincia.

Localidades de ese territorio se convertirán en verdaderos escenarios del 5 al 8 agosto, según anunció Ana Betancourt, presidenta del Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

“Estaremos en Jobo Rosado, La Gloria, Llanadas Arriba, Llanadas Abajo y Meneses; todas pertenecen al Plan Turquino de ese territorio, lo que nos tiene muy contentos. Pudieran sumarse barrios que encontremos en la ruta u otros si logramos contar con una mayor cantidad de combustible”.

De acuerdo con la fuente, el sector cultural de Yaguajay realizó un diagnóstico de cada localidad a visitar, por lo que no deben ocurrir contratiempos más allá de los propios del actual contexto.

“Enseguida que informamos de la realización de la cruzada se pusieron en contacto con las máximas autoridades gubernamentales y partidistas del municipio. Entre todos se diseñó el programa”, apuntó.

Cuando se despida de Yaguajay, la XXII Cruzada Teatral Por la ruta de Camilo y Che proseguirá su paso hacia Cabaiguán con estancia entre el 12 y el 15 de agosto. Luego, del 19 al 22 de agosto, plantará carpa en La Sierpe, y concluirá su andar del 26 al 29 de este propio mes en Jatibonico. Desde ya se diseñan dos momentos especiales.

“En el caso del 13 de agosto, hemos pedido unir todas las artes en una comunidad cabaiguanense para rendirle homenaje como merece nuestro Comandante en Jefe en su centenario, mientras que para la despedida pretendemos que sea una verdadera fiesta, donde estarán presentes títeres, payasos, narración oral y los trucos del mago Alex”, concluyó.

Ya los municipios de Fomento, Trinidad, Taguasco y Sancti Spíritus asumieron el reto de compartir el teatro con los públicos más distantes de sus centros urbanos.