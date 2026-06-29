Trabajadores se “reacomodan” en Trinidad

Con la caída del turismo, no pocos trabajadores han tenido que reorientar sus esfuerzos en otros sectores para conseguir el sustento

La disminución de visitantes extranjeros ha obligado al reacomodo de la fuerza laboral del territorio. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

“¿Están buscando trabajadores aquí? ¿Hay trabajo en esta mipyme? El trabajo está muy difícil. La cosa está muy dura y el dinero no da”. Estas son algunas de las palabras que se escuchan diariamente en la calle y reflejan una realidad signada por la notoria caída del turismo en Trinidad, sector que desde hace décadas se ha convertido en el motor del desarrollo de la tercera villa de Cuba.

Para nadie es un secreto que, en los últimos meses, a partir de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, los visitantes extranjeros han disminuido en el territorio y la falta de combustible, tan necesario para la movilidad del personal, ha afectado también a quienes viven en lugares alejados.

¿El resultado? Más de 1 000 trabajadores interruptos en el sureño municipio, de acuerdo con fuentes de la Dirección Municipal de Trabajo en Trinidad.

“Lo primero que se tiene que hacer cuando se va a declarar interrupto a un trabajador es determinar, dentro de la propia entidad, las plazas vacantes que tengan. En caso de no existir, pueden dirigirse a las oficinas del Ministerio del Trabajo y pedir reubicación laboral o acercarse por sus medios al resto de las entidades del territorio”, así confirmó Isabel Bravo Cancio, jefa del departamento de empleo de la Dirección Municipal de Trabajo en Trinidad.

“Cuando los trabajadores son reubicados, cobran por el nuevo puesto. En caso de no aceptar la reubicación, se mantiene en la plantilla del centro original, pero no cobra garantía salarial. Solo en caso de que no exista empleo disponible, sí se le debe pagar”, aclaró.

Cabe destacar que muchos de los trabajadores interruptos han sido reubicados en otros puestos, pero una parte considerable se mantiene sin laborar al no aceptar las opciones existentes, debido, principalmente, a los bajos salarios, lo que provoca que cada día más personas decidan migrar al sector privado.

“Nosotros recibimos de todas las empresas las plazas que tienen aprobadas y, de esas, las cubiertas y vacantes para poder ofertar al personal que se acerca a buscar trabajo. Lo que sucede a menudo es que muchas de esas entidades no nos comunican sus necesidades”, expresó Maricelys Rodríguez Pérez, especialista territorial de política en empleo.

Por supuesto, cada empresa tiene facultades para buscar sus trabajadores, y por eso, muchas veces no existe suficiente comunicación con el Ministerio del Trabajo, algo que debería cambiar considerando la compleja situación actual.

Aunque algunos prefieren “inventar” para poder vivir, lo cierto es que existen empleos disponibles para cada persona que decida buscarlos; no obstante, a veces un trabajo no es suficiente en un contexto de alza constante de precios.