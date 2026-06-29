Transportistas espirituanos priorizan los servicios más sensibles a la población (+fotos)

Así lo destacó José Lorenzo García, al frente de la Dirección de Transporte de la Administración Provincial del Poder Popular, en el acto por el día del trabajador del sector

El acto celebró el Día del Transportista Cubano. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

La Base de Ómnibus del municipio de Sancti Spíritus, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Transporte Escolar, fue la sede este lunes del acto provincial por el Día del Trabajador del Transporte y Puertos.

Este sector es, sin duda alguna, uno de los más afectados por las políticas de presión extrema que impone el Gobierno de los Estados Unidos a la Mayor de las Antillas. Así lo aseveró Yuneisy Sarmiento Catalá, secretaria general de este sindicato en la provincia.

“Los transportistas espirituanos han sabido sobreponerse a las adversidades. No todo está hecho. Nos falta mucho para satisfacer las necesidades del pueblo, pero, a pesar de las medidas, sanciones y presiones, nuestro sector continúa dando respuestas a tareas sensibles de la Salud, la Educación y otros servicios”, concluyó la dirigente sindical.

Yuneisy Sarmiento Catalá, secretaria general del sindicato de trabajadores del Transporte en la provincia.

Durante la celebración se entregó la medalla José María Pérez Capote a mujeres y hombres con más de 20 y 25 años de labor destacada e ininterrumpida.

De igual modo, fueron reconocidas las unidades más destacadas en la provincia, entre las que sobresalen la UEB Transporte Escolar Sancti Spíritus, cuya labor le valió ser distinguida con la condición de Colectivo Destacado Nacional que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y Puertos.

La UEB Transporte Escolar Sancti Spíritus fue distinguida con la condición de Colectivo Destacado Nacional.

“Los servicios de hemodiálisis, los medibús dentro de la provincia y los que trasladan pacientes hasta Santa Clara y La Habana, el movimiento del personal médico y otros imprescindibles para la sociedad se han logrado gracias a las prioridades que define el Gobierno y a la disposición de nuestros trabajadores”, destacó José Lorenzo García, al frente de la Dirección de Transporte de la Administración Provincial del Poder Popular en el territorio.

Lorenzo García recordó que la provincia cuenta con varios medios eléctricos para el traslado de pasajeros y algunos asignados por el país para los servicios de Salud.

José Lorenzo García, al frente de la Dirección de Transporte de la Administración Provincial del Poder Popular, aseguró que la instalación de estaciones de carga solar es una de las prioridades del sector en la provincia.

Estas alternativas van disminuyendo de manera paulatina la dependencia de los combustibles fósiles y, en la medida en que se logren instalar las estaciones de carga solar, habrá total independencia del Sistema Eléctrico Nacional.

El acto por el Día del Trabajador del Transporte y Puertos estuvo matizado por la actuación de la Colmenita Espirituana Dueños de la Felicidad y contó con la presencia de Damaris Báez Alonso, miembro del Buró Provincial del Partido en Sancti Spíritus, Camilo Pérez Pérez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, y otros dirigentes de unidades y empresas del sector en la provincia.