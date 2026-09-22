Decenios: una propuesta de lujo con sello espirituano

Como regalo a los 65 años de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en Sancti Spíritus se desarrollan acciones de diálogo y reconocimiento a quienes prestigian con su quehacer la cultura

Decenios permite el diálogo con intelectuales y artistas. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Llegó como una verdadera necesidad. Todos los años no se celebran 65 abriles y en el agasajado confluyen personalidades, pensamientos y estéticas. Por tanto, urgía un espacio de diálogo y reconocimiento.

“Aunque hay puntos de contacto entre esta y otras acciones, Decenios es diferente porque, sobre todo, pretende recuperar desde el intercambio con los fundadores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), sus continuadores y otros artistas, la importancia de la institución cultural del país”, dice como carta de presentación el autor de esta propuesta mensual, Juan Eduardo Bernal Echemendía, Juanelo, vicepresidente primero de la organización en predios espirituanos.

El primer encuentro tuvo lugar en el mes de marzo. Seis poetas, de diferentes generaciones y discursos confluyeron en la sala central de la sede del Comité Provincial de la Uneac. Los públicos descubrieron o se reencontraron con sus textos. También con el de otros escritores elegidos por los invitados. Al final, quienes fueron testigos de la cita se llevaron a sus casas un texto impreso de cada autor espirituano presente.

Resultó un verdadero lujo el inicio por acontecer en una jornada especial: el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía; una parada alta, aseguraron los asistentes. A sus organizadores les bastó para confirmar que era necesario y justo.

La actividad cuenta ya con públicos habituales.

“El nombre se explica porque los invitados son personas que identifican cada decena de existencia de la organización”.

Sentados frente al auditorio y conducidos por una figura mediática: Carlo Figueroa, Juanelo, Daylí Piña o Pedro Martínez Arcos, los artistas invitados vuelven a sus orígenes. Rememoran pasajes de sus carreras artísticas; un recorrido que legitima por qué integran la organización de vanguardia o, sencillamente, prestigian el mundo de las artes.

“Son personas que tienen un reconocimiento público, un afecto también social y, por lo tanto, nada más lógico que tengan un acompañamiento de quienes los conocen y admiran”.

Desde su primera vez hasta la más reciente: el 19 de septiembre, en Decenios se ha dialogado con hombres y mujeres que desde las artes dignifican la cultura cubana. Por esas sillas han pasado horcones de la creación del patio como Esbértido Rosendi, Félix Madrigal, Edelmiro Bonachea, Julio M. Llanes, Ramón Luis Herrera, Ernesto Valdés Barceló, Aurelio Rodríguez, Jose Meneses, Enrique Ojito Linares, y otros que, con menos experiencia, ya cosechan resultados de lujo, como Erick Rodríguez, Sander Morgado, Ihosvany Suárez Lee, Yania Pérez, Reinol Cruz…

“No es un espacio rígido. Lo hemos realizado con la confluencia de los artistas según sus filiales o manifestaciones y otras de manera diferente; por ejemplo, la de este mes de septiembre, que se hizo con quienes al unísono de la creación aportan al proceso de enseñanza tanto artística como general”.

Además del gancho que significa cada invitado, Decenios en pocos meses se ha ganado el respeto del público por la seriedad y sistematicidad con que se desarrolla. No importa si se vive otra de las infernales caídas del Sistema Eléctrico Nacional, si en la mañana amenaza la lluvia o si hay más de una acción programada en el resto de las instituciones culturales de la ciudad del Yayabo: se hace, se vive y se disfruta; no solo al compás de los amenos e interesantes diálogos, sino de la música en vivo. Han asistido a los encuentros el trío D’ Gómez, el Coro de Clave e Imago, la Parranda Típica Espirituana y la Orquesta de Cuerdas Roberto Jiménez.

“Dice Carlo Figueroa, presidente del Comité Provincial de la Uneac, en Sancti Spíritus, que es una actividad sostenible todos los meses. Para octubre, sin lugar a dudas, hay fortalezas que marcan. Decenios se realizará como parte de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Está por verse cuánto tiempo más se mantiene”.

Realmente, el actual contexto obliga a reinvertarse desde todos los sentidos para dar vida a las programaciones culturales. Factores objetivos y subjetivos muchas veces ponen contra la pared a quienes aún sueñan y apuestan por compartir con los públicos sus muchos anhelos. Y sí, cuesta incluso más de lo imaginado, pero la opción jamás podrá ser renunciar. Hoy más que nunca urge propiciar espacios donde el buen arte y sus firmas dialoguen, convoquen, provoquen el pensamiento. El Comité de la Uneac, lo mismo con Deceniosque con otras propuestas, da fe de ello y hace justicia a su rol de constituir una organización de vanguardia.