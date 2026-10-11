Trump: «Alto al fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania»

Al anuncio le precedió la firma del acuerdo energético entre Rusia y EE.UU. para el suministro de diésel, que puso a prueba las relaciones entre Washington y Kiev

Rusia y Ucrania han acordado una tregua energética, que entra en vigor de inmediato, afirmó este 11 de octubre el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Con efecto inmediato, se declara una tregua energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!», escribió el mandatario en Truth Social.

Al anuncio le precedió la firma del acuerdo energético entre Rusia y EE.UU. para el suministro de diésel, que puso a prueba las relaciones entre Washington y Kiev.

El 9 de octubre, Trump anunció que acordaron que Rusia suministre cientos de miles de toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial y suspendió temporalmente sanciones sobre las entregas de este combustible ruso. A su vez, el viceprimer ministro ruso, Alexánder Novak, anunció que Moscú comenzará a levantar de inmediato la prohibición de exportación de diésel.

Tras el anuncio, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski arremetió contra Trump mediante un extenso mensaje publicado en su canal de Telegram, en el que afirmaba que este tipo de lazos con Rusia «no traerán paz ni beneficio alguno al mundo civilizado». «La paz nunca llega gracias a la debilidad», señaló.