Trump refuerza el bloqueo: impondrá aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

Trump firmó la nueva Orden Ejecutiva. (Foto: PL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a bienes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

La medida, una vuelta de tuerca más en el bloqueo de hace más seis décadas intenta asfixiar al pueblo cubano, esparte de la actual política de máxima presión de la administración Trump contra Cuba, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La Orden impone un nuevo sistema arancelario que permitiría ala Casa Blanca aplicar aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que, directa o indirectamente, suministre petróleo a la isla.

Además, autoriza al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, a tomar todas las medidas necesarias, incluyendo la emisión de normas y directrices, para implementar estas tarifas y disposiciones relacionadas.

El presidente Trump condiciona la modificación de esta directriz a “si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza o para alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.

Tras su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Trump tomó entre sus primeras medidas en el cargo revertir una decisión de apenas siete días de su predecesor demócrata, Joe Biden, y reincluyó a Cuba en la arbitraria y unilateral lista de patrocinadores del terrorismo.

A partir de entonces las medidas hostiles han caído en ramillete sobre la nación caribeña en el intento del Gobierno estadounidense de hacer colapsar al país antillano y provocar un cambio de régimen.