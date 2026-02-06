Trump: ¿un toque más suave a las políticas migratorias?

Los recientes acontecimientos en Minnesota parece que obligan a un llamado a la moderación del mandatario republicano

“Me di cuenta de que tal vez nos vendría bien un toque un poco más suave, pero aún tienes que ser duro”, dijo Trump a NBC News. (Foto: PL)

En medio de una condena generalizada en Estados Unidos por sus políticas de inmigración represivas en las comunidades, el presidente Donald Trump admitió que vendría bien un toque “más suave”.

Tal afirmación del mandatario republicano llegó luego del asesinato en Minneapolis de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza (USBP).

“Me di cuenta de que tal vez nos vendría bien un toque un poco más suave, pero aún tienes que ser duro”, dijo Trump a NBC News esta semana en una entrevista en la que, no obstante, justificó las tácticas de las agencias federales porque “estos son criminales, estamos tratando con criminales realmente duros”, en referencia a los inmigrantes.

Sin embargo, casi 75 mil personas sin antecedentes penales en Estados Unidos fueron detenidas por el ICE entre el 20 de enero y el 15 de octubre del pasado año.

Desde que Trump asumió su segundo mandato, su Gobierno intensificó las políticas de inmigración. Solo en sus primeros nueve meses arrestó a 220 mil personas, reveló entonces el Proyecto de Datos de Deportación, un grupo de investigación asociado con la facultad de derecho de la Universidad de California en Berkeley.

Pero los recientes acontecimientos en Minnesota obligaron a un llamado a la moderación de Trump. Una encuesta de la cadena de noticias Fox -por cierto, afín al gobernante republicano- arrojó que el 59 por ciento de los entrevistados considera muy agresivas las tácticas del ICE, un incremento de 10 puntos desde julio de 2025.

En Texas, por ejemplo, el demócrata Taylor Rehmet derrotó con 57 por ciento de los votos a la republicana Leigh Wambsganss, que obtuvo 43 por ciento, en la disputa de un escaño del noveno distrito para el Senado estatal.

Pero en noviembre, Rehmet logró un 47 por ciento, ello forzó una segunda vuelta. Trump ganó ese mismo distrito por 17 puntos porcentuales en 2024 y ahora los republicanos lo perdieron por 14.

El diario Texas Tribune señaló que uno de los factores para la victoria demócrata fue el respaldo de los latinos, que en el área de Forth Worth habrían tenido un giro cercano al 50 por ciento, comparado a la manera en que ejercieron el sufragio en 2024 por la entonces candidata de ese partido, Kamala Harris.